Ferit ve Ayşe hiç olmadığı kadar yakınlaştı, tüm Türkiye onları izledi

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" sekizinci bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %4,47 izlenme oranı ve %16,05 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #AşkİçinDeğer etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

8.Bölümde neler oldu?

Ferit'in şoförü olarak karşısında Baha'yı gören Ayşe'nin dünyası başına yıkıldı. Baha konağa kadar girerek Ayşe'yi iyice köşeye sıkıştırdı. Ferit, Baha ve Hande'nin anlattıklarında tutarsızlık olduğunu fark etti ancak Baha yalanlarıyla hem Hande'yi kurtardı hem de Ferit'in şüphelerini giderdi. Ayşe üstü kapalı bir şekilde Ferit'i uyarmaya çalışsa da başarılı olmadı.

Hande'ye olan aşkından bir türlü vazgeçemeyen Yaman, Hande ağır sözlerle kendisini reddedince ani bir kararla Betül'e evlenme teklif etti.

Fırtına'nın tedavisi devam ederken yaşanan kazanın sebepleri büyük bir titizlikle incelendi. Fırtına'ya yapılan test sonucunda zehirlendiği ortaya çıkınca Adnan Sancakzade duruma el koydu. Sinan'dan Yaman ve Ferit arasında yaşananların sebebini öğrenen Adnan, büyük bir şok yaşadı. Yaman'ın hırsından dolayı Fırtına'yı zehirleyebileceğini düşünen Adnan, Ferit ve Yaman arasındaki gerilimin büyümemesi için test sonuçlarını değiştirdi.

Ayşe, Cenk ile görüşmek isteyen Müge'ye yardım etmek isterken Baha da kendini plana dahil etti. Müge'yi bıraktıktan sonra Ayşe'yi kaçırmaya teşebbüs eden Baha, Ayşe'nin Ferit'e olan aşkını haykırmasıyla bir anda gerçeklerle yüzleşti. Ayşe'yi bırakıp öfkeyle ortadan kaybolunca Ayşe yolun ortasında kalakaldı. Ayşe, o sırada oradan geçen Yaman'ın arabasına bindi.

Ayşe gelmeyince eve Cenk'le birlikte gitmek zorunda kalan Müge kaza yaptı. Ne yapacağını bilemeyen genç kız Ferit'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen Ferit, Müge'yi alıp eve gitmek isterken Ayşe'yi Yaman'ın arabasından inerken gördü.

Ayşe ve Ferit arasında büyük bir tartışma yaşandı ve bu tartışma sonrasında, Ayşe, Ferit'in tepkisinin altında yatan gerçeği gördü. Ferit'e ihanet eden aslında Yaman'dı. Ferit, kalbinin derinliklerinde yatan ihanet acısını ilk defa Ayşe'yle paylaştı. Çift hiç olmadığı kadar yakınlaştı. Yaşanan bu anlar ikili arasında bir dönüm noktası olurken Hande bu manzarayı uzaktan izleyip büyük yıkım yaşadı.

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