Baha “Cesur” oldu, konağa sızdı! Kalp Yarası son bölüm atv.com.tr’de

Kalp Yarası yeni bölümü, atv ekranlarında bir kez daha reyting listelerinin zirvesine oturdu. Muhteşem bir bölümle ekrana gelen dizinin son bölümünde Baha, Cesur ismini kullanarak konağa girdi.

Kalp Yarası 8. Bölüm, izleyicileri ekran başına kilitledi. atv ekranlarında yaz aylarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Kalp Yarası, son bölümü duygusal anlar yaşattı. Baha, Cesur takma adıyla Ferit'in yeni şoförü olurken Ayşe bu durum karşısında zor anlar yaşadı. Baha'nın konağa kadar girmesi Ayşe'yi oldukça rahatsız etti.

Baha, Ferit'i kendisinin kurtardığına inandırarak onun yanında şoför olarak işe başladı. Azade Hanım'ın da isteğiyle konağa yerleşen Baha, Cesur ismini kullanarak konağa sızdı. Ayşe durumdan rahatsızlığını çeşitli şekillerde dile getirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ferit, kendisine su verdiği sırada yüzünü gördüğü Baha'ya inandı.

Ayşe ilk kez aşık oldu! Baha Ayşe'den vazgeçecek mi?

Baha hem kendisini hem de Hande'yi kurtaran yalanlarıyla iyice güven kazandı. Ayşe'ye olan aşkı nedeniyle gözü kararan Baha, sevdiği kadını Antakya'dan kaçırmak istedi. Ayşe ise hayatında ilk kez aşık olduğunu ve aşık olduğu kişinin de Ferit olduğunu açıkladı. Baha, Ayşe'nin sözleri karşısında yıkılırken onu ıssız bir yerde bıraktı. Baha, arabayı da alarak oradan uzaklaşırken Ayşe'yi ıssız bir yerde bırakmış oldu.

Kalp Yarası 8. Bölümü atv ekranlarında yoğun bir ilgi görürken bölümün tamamı da atv.com.tr'de yer aldı.

Sevilen diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kalp Yarası 8. Bölüm full izle linki atv.com.tr'de.