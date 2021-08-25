Başkomiser Şahin ile psikolog İpek terapide

‘Baş Belası’ son bölümde, cinayet büro emniyet müdür yardımcısı Yener’in gözü, Şahin başkomiser ve psikolog İpek üzerindedir. Şahin, şebeke mesailerinin yanlış anlaşılmaması için Yener’e, İpek ile birlikte seanslara başladıklarını söylemiştir.

Yener İpek'i çağırıp, Şahin'i şebeke takıntısından kurtarmasını ister. Yaşadıklarını doğru düzgün hatırlamayan Şahin'in, boş bir hayalet ile savaştığını söyler. Ayrıca İpek'ten bu seansların raporunu yazmasını ister. Eğer Şahin hatırlamaya başlarsa, emniyetteki köstebeğin Yener olduğunu öğrenecektir. Bu da onun korkulu rüyasıdır.

İpek Şahin'e hipnoz yaptı

Başkomiser Şahin, cinayet büro dışında da psikolog İpek ile birlikte şebeke çalışmalarına devam eder. Birlikte geçirdikleri zaman dikkat çekmesin diye de ofiste seanslara başlarlar. Şahin kız kardeşi Zehra'yı şebekenin öldürdüğü o çatışmanın detaylarını hatırlamamaktadır. İpek Şahin'e, insanların derinden yaşadığı travmalar sonucunda pek çok şeyi hatırlamayabileceğini söyler. Şahin de, Zehra'nın öldüğü o olayda kafadan vurulmuştur. Aslında olaylar Şahin'in hafızasındadır, ama aldığı yara sonucunda hatırlamıyordur. İpek Şahin'in bilinçaltındaki her şeyi gün yüzüne çıkarabileceklerini söyler. Belki de Şahin'in hafızasındakiler şebeke için en büyük ipuçları olabilecektir. İpek Şahin ile terapiye başlar. Şahin İpek'in sesine odaklanır. İpek Şahin'e "Zehra" dendiğinde aklına ilk ne geldiğini sorar. Şahin lunaparkta yaşananları hatırlamaya başlar.

Şahin, geçmişini hatırlamaya başladı

Şahin'in yaşadıklarında detaylar siliktir. Kız kardeşi ile birlikte sürekli gittikleri lunapark ve Zehra'nın bindiği atlıkarınca gözlerinin önüne gelir. İpek, Şahin'in detayları daha iyi hatırlaması için seansta atlıkarınca sesini müzik olarak kullanır. Aslında Şahin, yaşadığı her şeyi biliyordur. Sadece travmadan dolayı hatırlamıyordur. Belki de Zehra'nın başına gelenlerden dolayı, onu koruyamadığı için yaşadığı korku, o anları ona unutturmuştur. Şahin kendini suçlu hissetmektedir. Şahin bunları hatırlarken birden hipnozdan uyanır. Çok kötü olmuştur. Zehra'nın öldüğü kendisinin de kafasından vurulduğu o travmatik olayı yeniden yaşamıştır. Sokakta bir adamı kovaladığını hatırlamıştır, ama adamın yüzü siliktir. Sonra adamın binerek kaçtığı aracın şoförünü gördüğünü de hatırlar, ama onun da yüzü aklına gelmez. Peşlerinden koşmuştur ama yetişememiştir. O arabada şebekenin önemli bir ismi vardır. O da emniyetteki köstebek Yener'dir. Şahin bu detayı da şebeke tarafından alt geçitte uğradığı bir silahlı saldırı sonrası hatırlayacaktır.

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