Emniyetin psikoloğuna bıçaklı saldırı!

‘Baş Belası’nın yayınlanan son bölüm finalinde yürekler ağızlara geldi.

Şebekeden, Şahin başkomiser ve psikolog İpek için ölüm emri çıkmıştı. Şahin'i takip eden iki kişi onu bir alt geçitte sıkıştırarak infaz etmek istedi. Kıyasıya mücadele eden Şahin ikisini de hakladı. Şebeke elemanlarının kolundaki dövmelerden, lunapark saldırısında kız kardeşi Zehra'nın katillerini öldürdüğünü anladı. Emniyet müdür yardımcısı Yener'in de o gece orada olduğunu anımsadı. Aynı dakikalarda, İpek'in malikânesine gelen şebekenin diğer ajanı Simge ise, İpek'in işini bitirmek istedi. Simge'nin planlarını fark eden İpek Şahin'i aradıysa da ona ulaşamadı.

İpek kurtulacak mı?

Görkem'in terapisti Simge, şebekenin bir ajanıdır. Görkem'le ilgilenme bahanesi ile İpekler'in evine girip çıkmaktadır. Simge'nin habersizce evine gelmelerinden rahatsız olan İpek, bu davranışlarının oğlu Görkem'e faydası olmayacağını düşünüp, terapilere bir son vermek ister. Simge'ye bir daha eve gelmemesini söyler. Buna rağmen Simge son defa eve gelir. Amacının Görkem'e veda etmek olduğunu söyler. Görkem ile olan deneyimlerini paylaşarak yeni terapistine ön bilgi vermek için de İpek'e bir dosya da getirir. İpek Şahin ile birlikte son dönem şebeke ile ilgili çok fazla detay yakalamıştır. Özellikle eve getirdikleri şebeke aleyhine şahitlik yapacak kızın kaçmasına neden olan kişinin Simge olduğunu anlar. Yaşadığı diğer parçaları da birleştiren İpek, Simge'nin aylardır yaptığı planları fark eder. İpek evde yalnızdır. Büyük bir endişeye kapılır ve diğer odaya geçerek ev telefonundan Şahin'i arar. Şahin'in telefonu meşguldür. Çünkü o da o esnada İpek'e cep telefonundan ulaşmaya çalışmaktadır. İpek'in cep telefonu ise salonda kalmıştır ve Simge oradadır. Aramayı gören Simge, Şahin'in, üzerine saldıkları elemanların saldırısından kurtulduğunu ve eve doğru geldiğini anlar. Hemen harekete geçer. sessizce İpek'in peşinden gider. İpek, nahçedeki havuzun kenarında, ev telefonu elinde, çaresizce Şahin'i aramaktadır. Sinsice İpek'in arkasına geçer. Sustalı bıçağını açan Simge, bıçağı İpek'e saplamak için elini havaya kaldırır…

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