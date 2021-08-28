Gizli operasyon yaptılar

atv’nin beğeni ile izlenen dizisi ‘Baş Belası’, dün (27 Ağustos Cuma) akşam on birinci bölümüyle ekrana geldi.

Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için evine gitti. Hatırladıklarıyla Yener'in köstebek olduğuna karar veren Şahin, İpek'in evine vardığında kendisini şok eden bir durumla karşılaştı. İpek'in hayatını kurtaran Yener, "Gizli görevdeydim" diyerek Şahin'in köstebek iddiasını boşa çıkardı.

Simge'nin tutuklanmasıyla Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için çok önemli bir adım atılmış oldu. Ancak Simge'yi konuşturmak hiç kolay değildi. Şahin planı doğrultusunda Simge'nin olduğu adrese baskın düzenledi. Simge'nin Bey diye görüştüğü kişi aslında Bey'in adamlarından biriyidi. Baskında ikisi de ölü olarak bulundu. Herkes Simge ile birlikte Bey'in de öldüğünü düşünmeye başladı. Yener, Şahin ve ekibinin kendisinden gizli operasyon yapmasından dolayı öfkeden deliye döndü.

Bey'in ölü olarak ele geçirilmesinin ardından annesinin baskısına daha fazla dayanamayan İpek, emniyete istifasını verdi. İpek'in bu kararına Şahin çok bozuldu. Cinayet büro ekibine veda etmek üzereyken gelen bir cinayet ihbarıyla, İpek kendini yeni bir olay mahallinde buldu.

'Baş Belası', on ikinci bölümüyle 3 Eylül Cuma akşamı atv'de!