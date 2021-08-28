Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Milyoner'deki "Hangisi doğrudur?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Hangisi doğrudur?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Lütfiye Selin Özalp 30.000 TL değerindeki "Hangisi doğrudur?" sorusunu açtırmayı başardı.



Hangisi doğrudur?

A) Adana, Ordu'nun komşusunun komşusudur

B) Türkiye'nin en batısı Bozcaada'dadır

C) Türkiye'de, adından "Ğ" olan toplam 6 il vardır

D) Hollanda'nın yüz ölçümü Konya'dan küçüktür



Doğru cevap: C) Türkiye'de, adından "Ğ" olan toplam 6 il vardır

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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