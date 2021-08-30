Büyükşen Cinayeti, Müge Anlı’nın gündeminde! Cinayet yanlışlıkla mı işlendi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuna Büyükşen Cinayeti ile başladı. Geçtiğimiz sezon milyonları ekran başına kilitleyen olayla ilgili neler konuşuldu? Müge Anlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında neler söyledi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonu ile atv'de başladı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın başarılı sunumuyla 14. sezonuna başlayan program, yine büyük bir heyecanla ekranlara geldi. Başarılarla dolu 13 sezonun ardından ilk günkü heyecanıyla canlı yayına başlayan Müge Anlı, ekibiyle birlikte günlerdir yeni sezona hazırlandıklarını ifade etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda coşkulu başlangıç

14. sezon heyecanının 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelmesiyle birlikte programda heyecan daha da katlandı. 10. Yıl Marşı ve Türk bayraklarıyla coşkulu başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, duygusal konuşmalarla devam etti. En sevdiği milli bayramın 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğunu açıklayan Müge Anlı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanları bir kez daha andı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e yorumlarıyla farklı bakış açıları kazandıran Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de yeni sezon heyecanlarını başarılı sunucuyla paylaştı. Rahmi Özkan, 30 Ağustos'ta programa başlamanın farklı bir keyif olduğunu ifade ederken Şevki Sözen de Müge Anlı'nın heyecanını hissettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin konuştuğu olay: Büyükşen Cinayeti

Heyecan dolu bir sezona başlangıç yapan Müge Anlı, geçtiğimiz sezonun en merak edilen konusunu bir kez daha gündeme taşıdı. Metin – Necla Büyükşen çiftinin öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeler Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında değerlendirildi. Anne ve babasının cinayetini çözmek için her yolu deneyen Doktor Osman Büyükşen Müge Anlı yayınında konuyla ilgili detayları aktardı. Kız kardeşi Büşra Büyükşen ile ağabeyi Uğur Büyükşen'in cinayette payı olmamasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Osman Büyükşen, konuyla ilgili birçok detayı 'soruşturmada gizlilik kararı' nedeniyle söylemediğini belirtti.

Osman Büyükşen'le yayın öncesinde konuşmadığını anlatan Müge Anlı ise Konya'da yaşanan olayla ilgili 'yanlışlıkla öldürme' konusunda çekinceler olduğunu ifade etti. Birçok insanın kafasında oturmayan noktalar olduğunu vurgulayan başarılı sunucu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konunun ele alınacağını söyledi. Dosya üzerinde bir gizlilik kararı olduğunu hatırlatan Müge Anlı, bu nedenle dosyadan ifadeler okuyamayacağını dile getirdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Ağustos canlı yayını yeniden izlemek isteyenler için atv.com.tr'de.