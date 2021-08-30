Mobil oyunda tanıştı, evden kaçtı! Gamze Korkmaz nerede?

Esra Erol’da yine benzersiz konularıyla gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada çok yoğun vakit geçirdiği öğrenilen Gamze Korkmaz neden evden kaçtı? Savaş oyunu sayesinde tanıştığı kişi kim?

Esra Erol, yeni sezona da bomba gibi bir programla başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla programa renkli bir giriş yapan Esra Erol, 23 Haziran'dan bu yana kayıp olan Gamze Korkmaz'ı ailesiyle buluşturmak için kolları sıvadı. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu için Ordu'nun Ünye ilçesindeki ailesinin yanına giden genç kadın, ailesinin yanından da kaçtı.

Oyunda tanıştığı kişiye mi kaçtı?

Gamze Korkmaz'ın annesi Şehri Aydoğdu ve Halil Aydoğdu ise kızlarına kavuşmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Gözü yaşlı anne – baba kızlarının eve dönmesi için çağrı yaparken genç kadının sosyal medyada ve bir mobil oyunda çok fazla vakit geçirdiği ortaya çıktı. Kızının saatlerde bir savaş oyunu oynadığını ifade eden anne Şehri Aydoğdu, genç kadının bu oyunda tanıştığı kişilerle samimi bir diyalog kurduğunu dile getirdi.

Kızlarının cep telefonunda uzun vakit harcamasından rahatsız olduğunu dile getiren baba Halil Aydoğdu, kızının telefonda tanıştığı bir kişiyle yaptığı konuşmayı anlattı. Kızının Oğuzhan Zararsız isimli biri tarafından kaçırıldığını iddia eden acılı baba, Zararsız'ın kendisinden fidye istediğini öne sürdü.

Gamze Korkmaz, Oğuzhan Zararsız ile birlikte mi?

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Gamze Korkmaz ise İstanbul'da olduğunu belirtti. İstanbul'da çalıştığını söyleyen genç kadın, Oğuzhan Zararsız ile beraber olmadığının altını çizdi. Zararsız'la mobil oyunda tanıştıklarını ifade eden Korkmaz, "Ondan borç aldım ve ödeyemedim. Şu an İstanbul'dayım. Oğuzhan'la birlikte değilim" sözlerini kullandı.

Esra Erol, genç kadınla yüz yüze görüşmek istediğini söylese de Korkmaz bu teklife yanaşmadı. Gamze Korkmaz'ın Esra Erol'da programına katılıp katılmayacağı merak konusu olurken başarılı sunucu konunun takipçisi olacağını dile getirdi.