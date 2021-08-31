400 bin TL değerindeki altın nerede? Utuş çifti Esra Erol’da kimleri suçladı?

atv’de yeni sezonu başlayan Esra Erol, hayatın içinden konularla gündem belirlemeye devam ediyor. Bayram Utuş ve Büşra Utuş çifti Esra Erol’da kayıp 400 bin TL’lik altınlarını bulmak istiyor. Düğünde takılan 400 bin TL’lik altınlar nerede?

Esra Erol'da yeni sezona muhteşem bir başlangıç yaptı. Yine birbirinden ilginç hikayeleri gündeme getiren Esra Erol, Büşra – Bayram Utuş çiftinin peşine düştüğü 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü. Düğünde takılan altınları kim aldı? 400 bin TL değerindeki altını Utuş ailesinin büyükleri mi aldı?

Kayıp altınlardan dede Bayram Utuş mu sorumlu?

400 bin TL değerindeki altına ailelerinin el koyduğunu ifade eden Utuş çifti, altınlarının kayıp olmasından anne Ayşe Utuş, baba Mehmet Utuş ve dede Bayram Utuş'u sorumlu tuttu. Dedesiyle aynı adı taşıyan Bayram Utuş, olayın asıl sorumlusunun da dedesi olduğunu öne sürdü. Dedesinin 'altınlar çalınmasın' bahanesiyle takıları elinden aldığını iddia eden Bayram Utuş, dedesine güvendiğini söyledi.

Utuş, "Dedem altınlar çalınmasın diye bir kuyumcunun kasasına altınları koymayı teklif etti. Ben de ona altınları verdim. Bir hafta sonra kuyumcuya götürüp altınları teslim etmiş ama sonrasında gidip geri almış. Şimdi ortada altınlar yok" sözlerini kullandı.

Büşra Utuş, eşinin ailesiyle neden sorun yaşadı?

Farklı bir şehirde yuva kurmak için eşiyle evlendiğini ifade eden Büşra Utuş da eşinin ailesi nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. Utuş ailesinin sürekli ayrılmalarını istediğini öne süren Büşra Utuş, altı ayda köyü terk edecek aşamaya geldiğini söyledi.

Kaybolan altınların sorumlusu olarak gösterilen dede Bayram Utuş, torunu ile gelininin yalan söylediğini iddia etti. Hırsızlıktan korktuğu için altınları kuyumcuya götürdüğünü doğrulayan dede, sonrasında kendisinin sorumlu olmadığı savundu. İddiaların odağındaki yaşlı adam, "Ağabeyi gelini ticari taksiyle gelip aldı. Altınları da alıp gitmiş olabilirler" sözleriyle dikkat çekti.

Utuş çiftinin peşine düştüğü 400 bin TL'lik takılar nerede? Kayıp altınların sorumlusu kim? Tüm gerçekler Esra Erol'da ortaya çıkıyor.