Cinayeti Afgan çoban işlemedi mi? Büyükşen Cinayeti yine sırlarla dolu

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Büyükşen Cinayeti, bir kez daha yılan hikayesine mi dönüyor? Cinayeti kim işledi?

Metin ve Necla Büyükşen çiftinin talihsiz bir şekilde hayatını kaybetmesinin ardından her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüm detaylarıyla ele alınan konuda, tutuklu yargılanan Afgan çoban Abdülhamit Özbek ile ilgili ortaya atılan iddialar bir kez daha kafaları karıştırdı. Özbek'i yanında çalıştıran aile, Afgan çobanın cinayeti işlemediğini savundu. Aileye göre, Abdülhamit Özbek cinayet gününde işinin başından hiç ayrılmadı. Bu iddia, cezaevinde yanlış kişi mi var sorularını beraberinde getirdi.

"Cinayeti işlese haberim olurdu"

Abdülhamit Özbek'in cinayet işleyebilecek bir insan olmadığını öne süren aile, çalışma izni sınırlı olan yabancı uyruklu bir vatandaşın şehir değiştirmesinin kolay olmadığını vurguladı. Abdülhamit Özbek'in yeğeni, Ali Mehmet Özbek de amcasının cinayet işlemediğini iddia etti. "Amcam böyle bir şey yapsa bana söylerdi" sözlerini kullanan yeğen Özbek, amcasının ailesinin Afganistan'da zor durumda olduğunu belirtti.

Afgan vatandaşların ülkelerine para göndermesine yardımcı olduğunu söyleyen Abdürrahim Özbek isimli bir kişi, Abdülhamit'in ailesine de parayı kendisinin gönderdiğini anlattı. Özbek, tutuklu yargılanan Afgan çobanın kendisine hiçbir zaman yüklü miktarda bir para getirmediğini iddia etti. Özbek, "Kaçak adam o kadar parayı nerede saklayacak" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayınında ortaya atılan bu iddialar konuya farklı bir boyut kazandırdı. "Cinayeti Afgan çoban işlemediyse kim işledi" sorusuna yanıt arandı.