İki sevgili Melihat Tunçel’e yakalandı, talihsiz kadın öldürüldü

Melihat Tunçel’in katil zanlısı dokuz ay sonra belli oldu. Talihsiz kadını ölüme götüren olayın ardından kızı Münüre Tunçel’in yaşadığı yasak ilişki çıktı. Melihat Tunçel’i kim, neden öldürdü?

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde 10 Kasım 2020'de öldürülen Melihat Tunçel'in katil zanlısı ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınlarında çok konuşulan olayda katil zanlısı Orhan Çınar tutuklandı. Daha önce programda Müge Anlı'nın sorularını yanıtlayan Orhan Çınar, suçlamaları kesin bir dille reddetmişti.

DNA sonuçları Orhan Çınar'ı ele verdi

Meliha Tunçel'i ölüme götüren olayla ilgili detaylar belli oldu. Kızı Münüre Tunçel'in yaşadığı yasak ilişki, Melihat Tunçel'i ölüme götürdü. DNA sonuçları, olay gecesi Münüre Tunçel'le sadece görüntülü sohbet ettiğini iddia eden Orhan Çınar'ı yalanladı. Çınar'a ait sperm ve doku örnekleri Tunçel'in yatağından alınan örneklerle uyuştu. Daha önce Tunçel ailesinin evine girmediğini iddia eden Çınar, DNA raporlarının belirlenmesinin ardından tutuklandı.

Olayla ilgili suçlamaların odağında yer alan Münüre Tunçel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen konunun ardından intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminin ardından kurtulan genç kadın, daha sonra koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Müge Anlı'ya teşekkür

Annesinin katilini bulmak için yoğun çaba harcayan Niyazi Tunçel ise sonucun beklediği gibi çıktığını ifade etti. Müge Anlı ve ekibine teşekkür eden acılı evlat, "Kardeşimin cinayette parmağı olduğunu biliyordum. Keşke kendi pisliklerinde boğulsalardı da annem hayatta kalsaydı" sözlerini kullandı.

Vahşice öldürülen Melihat Tunçel'in köyde çok sevilen bir insan olduğunu ifade eden Müge Anlı, "Çok iyi bir kadın. Kimseyle derdi olmayan sakin birisi. En azından her şeyin ortaya çıkması çok sevindirici" diye konuştu.

Melihat Tunçel'in yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili detayları izlemek için tıklayın.