Abdülhamid Uzbek cinayet günü Çankırı’da mıydı? Büyükşen çiftini kim öldürdü?

Büyükşen çiftini kim öldürdü? Afgan çoban Abdülhamid Uzbek cinayet günü Çankırı’da mıydı? Türkiye’nin kafasını karıştıran olayın gerçek failleri kim? Konya’da yaşanan olayla ilgili en doğru gelişmeler yine Müge Anlı ile Tatlı Sert’te.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in en önemli gündem maddelerinden olan Büyükşen Cinayeti, bir kez daha kafaları karıştırdı. Metin – Necla Büyükşen çiftinin öldürüldüğü olayın zanlısı olarak tutuklu yargılanan Afganistan uyruklu Abdülhamid Uzbek'in suçsuz olduğu iddia edildi. Uzbek'in yanlarında çalıştığını söyleyen Abdülvahit Yıldırım ve Mustafa Acevit, Afgan uyruklu vatandaşın cinayetin işlendiği tarihlerde yanlarında olduğuna dair ifade verdi.

Başından beri cinayeti Afgan çobanın işlediğine inanmadıklarını vurgulayan Necla Büyükşen'in annesi Fazilet Doğru ve kardeşi Kamuran Büyükşen, bir kez daha Alime Büyükdoğrucan'a yüklendi. Afgan kiralık katil iddiasını ortaya atanın Büyükdoğrucan olduğunu iddia eden Fazilet Doğru, bu yalana inanmadığını söyledi.

Osman Büyükşen, teyzesiyle karşı karşıya geldi

Cinayetin işlendiği günden bu yana anne ve babasının katillerini bulmak için çaba harcayan Osman Büyükşen ise bu konuda anneannesi ve teyzesiyle ters düştüğünü ifade etti. Büyükşen, "Anneannem ve teyzem bana bir şey söylemiyor, savcılığa gitmiyor, jandarmaya konuşmuyor ama kamera karşısında hemen inanmadıklarını söylüyorlar" dedi.

Osman Büyükşen, jandarmada aldığı bilgiye göre Swap izi testi sonuçlarında da bir hata olabileceğini belirtti. Büyükşen, swap testi hakkında "Olay örgüsüyle uyuşmuyor. Bizi bir yere götürmüyor. Bulaş olma ihtimali var" şeklinde bir görüş aldığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Büyükşen Cinayeti ile ilgili en doğru gelişmeler yine atv ekranlarında olacak.