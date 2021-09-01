Ailenin üstüne 'Çığ' gibi düştü! İşkenceci enişte İsa Akman 35 yıl hapis cezası aldı

20 yıllık enişte, Çığ Ailesi’nin felaketi oldu. Tüm Türkiye’yi atv ekranlarına kilitleyen olayın ardından cezalar belli oldu. İsa Akman ve arkadaşları toplamda 91 yıllık hapis cezası aldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te akıllarda kalan olaylardan biri daha sonuca ulaştı. Çığ Ailesi, kendilerine büyük bir felaket yaşatan enişte İsa Akman'ın 35 yıl hapis cezası çarptırılmasıyla rahat bir nefes aldı. İsa Akman'la beraber, iş birlikçi arkadaşlarının cezaları da belli oldu. Davada, toplam 91 yıllık hapis cezası çıktı. atv ekranlarında yayınlanan programa bir kez daha katılan aile üyeleri, adalet yerini bulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programı son dakika haberiyle açan Müge Anlı, İsa Akman'ın 35 yıl hapis cezası aldığını açıkladı. Bu haber stüdyoda alkışlarla karşılanırken Abdurrahman Çığ, yanında getirdiği çiçeği Müge Anlı'ya verdi. Çığ Ailesi mutluluklarını Müge Anlı ile paylaşırken başarılı programcı da aileyi çok sevdiğini söyledi.

20 yıllık enişte dehşeti sona erdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen olay tüm Türkiye'de dehşetle karşılandı. 40 yaşındaki Abdurrahman Çığ, 20 yıllık eniştesi İsa Akman'ın kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını açıkladı. Eniştesinin, evlendirme vaadiyle 500 bin TL'lik senet imzalattığını ifade eden talihsiz adamın anlattıkları izleyenleri dehşete düşürdü. Abdurrahman Çığ, "20 yıllık eniştem İsa Akman arkadaşlarıyla birlikte beni çırılçıplak soydu ve fotoğraflarımı çekti" sözlerini kullanırken istismara uğradığını belirtti.

İsa Akman'ın aile içindeki şiddet ve işkenceleri de dikkat çekti. Eşinin dişlerini kırdığı öğrenilen Akman'ın küçük çocuğuna yaptıkları dudak uçuklattı. Akman'ın, kızartmayı çok yiyen çocuğunu dövdükten sonra dudaklarına ağaç parçasıyla dışkı sürdüğü ortaya çıktı.

atv'de gündem olan olayın ardından verilen cezalar Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendirildi.

Çığ Ailesi'nin yaşadıkları dehşeti izlemek için tıklayın.