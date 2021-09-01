Esra Erol’da altın kavgası sürüyor! 400 bin TL değerindeki altınlar nerede?

Utuş Ailesi’nin arasına altın girdi. Düğünde takılan altınların nerede olduğu merak konusu haline geldi. Büşra ve Bayram Utuş, kayıp altınlarını bulabilecek mi?

Bayram – Büşra Utuş çifti, 400 bin TL değerindeki altınlarının izini sürmeye devam ediyor. Çift, 400 bin TL'lik altının Utuş Ailesi'nde olduğuna eminken Bayram Utuş'un anne ve babası bu iddiaları reddediyor. İddiaların odağındaki Mehmet Utuş ve Ayşe Utuş, gözyaşları içinde suçlamaları reddederken evlatlarını da 5 yılın ardından ilk kez gördü.

5 yıllık ayrılığın ardından anne ve babasını gören çift, yaşananların sorumluluğunu aile büyüklerine yükledi. Gelin Büşra Utuş, "Gözyaşlarını akıtmak yerine bize zamanında kol kanat germeleri gerekiyordu" sözlerini kullanırken kayınpederinden sert bir yanıt aldı. Kayınpeder, "Bunlar insan olsaydı çekip gitmezlerdi" diye konuştu. Taraflar birbirlerine sert sözlerle ağır ithamlarda bulunurken zaman zaman büyük tartışmalar yaşandı.

"Büşra ile aramız önceden çok iyiydi"

Gelini Büşra ile ilk zamanlarda arasının çok iyi olduğunu ifade eden kayınvalide Ayşe Utuş, "Büşra'yı kızım gibi seviyordum. Onu kaşıkla besliyordum. Şimdi şiddet diyor. Şiddet yok" dedi. Oğluna 'kılıbık' diye seslenen anne, Esra Erol'un müdahalesiyle karşılaştı.

Göz doktorunda pansuman yapılırken gelininin gittiğini öğrendiğini ifade eden Mehmet Utuş, hiçbir zaman şiddet olmadığını öne sürdü. 400 bin TL değerinde altın diye bir şey olmadığını belirten kayınpeder, "Gelinim o dönemde evden giderken olan altınları da alıp gitti. 90 – 100 bin TL değerindeydi. Ben çobanım, nereden gelecek 400 bin TL'lik altın?" sözlerini kullandı.

Esra Erol'da yeni sezonunda tüm heyecanıyla devam ederken birbirinden ilginç konular yine gündem oluyor. atv'nin sevilen programı, hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor.