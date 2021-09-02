Esra Atalay, 65 yaşındaki Cengiz Günsar’a kaçtı mı? Aile Müge Anlı yayınında ne istedi?

Esra Atalay kaçtı mı, kaçırıldı mı? Atalay Ailesi 38 yaşındaki kızlarının 65 yaşında, evli ve 5 çocuklu Cengiz Günsar’a kaçtığını iddia ederken kızları Esra Atalay, Günsar’ı sevdiğini ifade etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine ilginç bir konu gündeme oturdu. 38 yaşındaki kızları Esra Atalay'ın kaçırıldığını iddia eden baba Turhan Atalay ve anne Nefize Atalay, kızlarından üç aydır haber alamadıklarını dile getirdi. Şüphelerin odağında ise 65 yaşında, evli ve beş çocuk babası Cengiz Günsar vardı. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Esra Atalay ve Cengiz Günsar birbirlerini sevdiklerini dile getirse de aileleri bu duruma ikna olmadı. Atalay Ailesi, bir an önce kızlarının eve dönmesini istedi.

"Ailemizin içine kadar girip kızımı kandırdı"

65 yaşındaki Günsar'ın ailelerinin içine kadar girip kızlarının aklını çeldiğini ifade eden baba Turhan Atalay, kızı Esra'nın zorla tutulduğunu öne sürdü. Kızının üstüne üç katlı bir apartman araba ve altınlar olduğunu belirten baba, en güvendiği kızından darbe yediğini söyledi. Baba Atalay, "Bu adam yemeğimizi yedi, suyumuzu içti. Kızım dediği birini kaçırdı. Sürekli evimizin içindeydi" sözlerini kullandı.

Anne Nefize Atalay ise zaman zaman baygınlık geçirdiği programda oldukça zor anlar yaşadı. Sık sık gözyalarına boğulan acılı anne, kızı ile Cengiz Günsar arasında bir aşk olmadığını ifade etti. Nefize Atalay, "Cengiz'in karısı bizimle konuştu. Kadının elini kırmış. Bütün ailesini tehdit ediyormuş. Bu adam benim kızımı sevmiyor" diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Esra Atalay, zorla kaçırılmadığını söylerken haklarında ortaya atılan iddiaları yalanladı. 12 yıldır Cengiz Günsar ile ilişkisi olduğunu belirten 38 yaşındaki kadın, Güsar'ın yanında rahatı gördüğünü ifade etti.

"Esra ile ilişkimizi ailesi biliyordu"

38 yaşındaki kadını kaçırmadığını dile getiren Günsar, "Aslında beni kaçıran Esra. Gitmek istediğini söyledi, beraber gittik" dedi. Atalay'ın ailesinin ilişkilerinden haberdar olduğunu öne süren 65 yaşındaki Günsar, ailenin kendisinden para koparmak istediği için canlı yayına bağlandığı iddiasında bulundu.

Günsar'ın daha önce de biri 15 yaşında olmak üzere iki kişiyi kaçırdığı iddia edildi. Esra Atalay'ın ailesinin yanına dönüp dönmeyeceği merak edilirken Müge Anlı genç kadına yayına katılma çağrısı yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında gündem belirleyen konularla izleyicisiyle buluşuyor.