Masada kavga var! Sinirler gerildi

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de yarışma heyecanı sürüyor. Yemeklerin tadına bakan yarışmacılar birbirlerini acımasız bir şekilde eleştirirken verilen düşük puanlar da dikkat çekiyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 3. bölümü ile atv ekranlarına geldi. Bu bölümün yarışmacıları Gülümser - Ceyhun Koç çiftiydi. "Annenin pilavı mı eşinin pilavı mı?" sorusuna verdiği cevapla Ceyhun yarışmacılardan eleştiri aldı. Menü tanıtımında Gülümser - Ceyhun çifti tartıştı. Market bölümünde ise Gülümser ve Ceyhun'un telaşları kameraya yansıdı. Ceyhun 10 saniye kala marketten çıkarken alması gereken soğanı unuttu. Gülümser ve Ceyhun, unutulan soğan için kendi aralarında tartıştı.

Yarışmacılardan 'Erik Dalı' performansı

Bütün ekibin erik dalı oynadığı programda, Gülümser ve Ceyhun çifti de performans sergiledi. Kayhan şok bir iddia ortaya attı. Asiye'nin eşini taklit ettiğini söyledi. Gülümser ve Ceyhun yemek yaparken Kayhan ve Esra mutfağa geldi. Kayhan ete elini sokarken yemeğe yapılan bu müdahale ortalığı karıştırdı.

Gülümser gözyaşı dolu hikayelerini de paylaştı. 9 aylık hamileyken eşi Ceyhun'un askerde olması ve aylarca ceplerine 5 kuruş para girmediğini söylemesi stüdyodaki diğer yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. Gülümser, bebeğine mama ve alamadığı günlere dönerken o yıllarda stresten sütünün kesildiğini ifade etti. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacısı Özlem dayanamayarak Gülümser'e sarıldı. Meryem verdiği röportajda, çocuklarına olan özleminden dolayı ağladı.

Gülümser - Ceyhun çiftinin masa kurulumu ve mutfak temizliğini yetiştirme telaşları görülmeye değerdi. Ceyhun masayı kurarken koşuşturma esnasında yere kapaklandı. Bu düşüş, puanlama kısmında da oldukça eleştiri aldı.

Yarışmacılar puanlamada birbirini yedi

Yemeklerin tadılmasının ardından programın son bölümü olan puanlama kısmına geçildi. Gülümser - Ceyhun çiftinin hazırladığı masada, sakızlı muhallebinin boğazları yakması olay oldu. Özlem ve Fatih birbirleri ile tatlı yüzünden tartıştı. Kayhan'ın tatlıyı beğenmesi ise Esra'yı çıldırttı. Puanlama sonucu yaşanan kavgalar bir türlü bitmek bilmeyince başarılı programcı Zahide Yetiş, bu programda yemek yapmanın dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmadığını dile getirdi.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor.