Şoke eden olay! Sevgilisinden, evli olduğunu beş yıl boyunca sakladı mı?

Esra Erol’da yeni sezona bomba gibi girerken programda konuşulan konular izleyenleri şoke etmeye devam ediyor. Uğur Kara ile Gülcan Kara çiftinin yaşadığı inanılmaz olay ne? Kara çifti Esra Erol’da boşanacak mı?

Esra Erol, atv ekranlarında yine ilginç bir hayat hikayesini gündeme taşıdı. Uğur Kara, 15 yıllık eşi Gülcan Kara çiftinin kızlarını da alarak evden kaçtığını ifade etti. Uğur Kara, eşinin 40 bin TL parayı da alarak gittiğini ifade ederek canlı yayında sesini duyurmaya çalıştı. Kara, "Gülcan, Hatice Orhan isimli bir kadının yanına gitti. Bu kadının eşimden ne çıkarı var?" sorusunu yöneltirken gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Gülcan Kara ile Hatice Orhan'ın oğlu Resul Orhan arasında bir gönül ilişkisi olduğu ifade edildi.

"Sadece çocuklarımı istiyorum"

Eşinden boşanmak istediğini söyleyen Uğur Kara, "Artık onunla evli kalmam. Ben sadece kızımı istiyorum. Çocuklarımın bir arada büyümesini istiyorum. Para pulda da gözüm yok" sözlerini kullandı.

15 yıllık evliliğini geride bırakarak Resul Orhan'la birlikte yeni bir hayata adım atan Gülcan Kara ise birlikte olduğu kişinin evli olmadığını iddia etti. "Resul ve ailesine evli olduğumu söylemedim" diyen Kara, Esra Erol izleyicilerini şoke etti. Evliliği süresince mutlu olmadığını öne süren iki çocuk annesi, bir an önce eşinden boşanmak istediğini dile getirdi.

Babası, Resul Orhan'ı evlatlıktan reddediyor

Kaçarken ortak hesapta bulunan 40 bin TL'nin içinden 30 bin TL'yi aldığını kabul eden genç kadın, bu paraya dokunmadığını iddia etti.

Esra Erol canlı yayını sırasında gelen telefon ise izleyenleri bir kez daha şoke etti. Resul Orhan'ın babası Yusuf Orhan, yaşananları televizyondan öğrendiğini söyledi. Orhan, "Her şeyi şimdi duyuyorum. Oğlum ayrılmazsa onu reddederim" diye konuştu. Eşine karşı da oldukça sinirli olduğu gözlenen Orhan, bu ilişkinin devamı halinde kendi evliliğini de bitireceğini açıkladı. Orhan, "Hepsi bir olup beni kandırdı" dedi.

Türkiye'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da, hafta içi her gün saat 16.20'de atv ekranlarına gelmeye devam ediyor.