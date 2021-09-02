TikTok ayrılıkları devam ediyor! Karaboğa çiftinin evliliği Esra Erol’da kurtulacak mı?

TikTok’tan tanıştığı Yıldırım isimli arkadaşına kaçan Sena Karaboğa, Esra Erol’da eşinden boşanmak istediğini söyledi. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Mustafa Karaboğa ise eşini çok sevdiğini açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sena Karaboğa, TikTok'ta tanıştığı Yıldırım isimli arkadaşına kaçtı. İstanbul'da yaşayan arkadaşından 'abi' diyerek bahseden Karaboğa, eşi Mustafa Karaboğa'dan şiddet gördüğünü iddia etti. TikTok üzerinden tanıştığı kişiye kaçmayı bir çözüm olarak gördüğünü söyleyen Sena Karaboğa, yüzde 79 görme engelliyle beraber zihinsel engeli olduğunu dile getirdi.

"Kaçtığım kişiye çok güveniyorum"

Hastaneye kontrole gittiğini söyleyerek evden kaçtığını itiraf eden genç kadın, psikolojik rahatsızlıkları olduğunu belirtti. Eşinden boşanmak istediğini vurgulayan Karaboğa, "Parasız, eşyasız kaçtım. Eşime, sığınma evine gittiğimi söyledim. Artık kocamdan çok soğumuştum" sözlerini kullandı. TikTok'ta tanıştığı kişiye çok güvendiğini ifade eden Karaboğa, çocuklarını çok sevmesine rağmen başka bir çözüm bulamadığını söyledi.

Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Mustafa Karaboğa, eşini çok sevdiğini söyledi. Eşinin evden kaçmasından her zaman korktuğunu söyleyen Karaboğa, "Kaçtığı günden beri ağlamaktan gözlerim şişti. Evden ilk kaçışı değil, altı kez kaçtı. Kayınvalidem de eşimi bırakmamı istemiyor" diye konuştu.

Mustafa Karaboğa eşine şiddet uyguladı mı?

Eşinin şiddet iddialarına da yanıt veren Mustafa Karaboğa, "Daha önce bazı olaylardan dolayı şiddet oldu. 5 – 6 sene önceydi. Bunları yayından sonra anlatmak istiyorum" dedi. Şiddetin hiçbir zaman çözüm yolu olmadığını vurgulayan Esra Erol, bu konuda çiftlerin konuşma yolunu seçmesi gerektiğini söyledi. Esra Erol, Karaboğa çiftinin canlı yayında konuşup anlaşmasını istediğini belirterek Mustafa Karaboğa'yı programa davet etti.

Hafta içi her gün birbirinden ilginç konuların gündeme geldiği Esra Erol'da gündem belirleyen konularıyla yeni sezona muhteşem bir giriş yaptı.