Amasya’da akıllara durgunluk veren olay! Öğrencisiyle 13 yaşından beri ilişkisi mi var?

60 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni ile evlendiğini Whatsapp mesajıyla 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, ailesini şoke etti. Ortaya çıkan detaylarsa akıllara durgunluk verdi.

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e, 60 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Elmalı ile birlikte kaçarak evlenen 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk arasındaki ilişki damga vurdu. Eski öğrencisi Kübra Türk'le 13 yaşından bu yana ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet Elmalı hakkında söylenenler de akıllara durgunluk verdi. Kübra Türk, ailesine Whatsapp mesajıyla evlilik cüzdanını göndererek Ahmet Elmalı ile evlendiğini duyurdu.

"Ahmet Elmalı, babamın ortaokul arkadaşı"

Kız kardeşi ile eski öğretmeni arasındaki ilişkiden dolayı rahatsızlığını dile getiren abla Büşra Türk gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Elmalı'nın evlerine girip çıkan bir kişi olduğunu söyleyen abla Türk, "Babamın ortaokul arkadaşıydı. Oradan gelen bir dostlukları vardı. Ahmet Elmalı benim de öğretmenimdi. Böyle bir şeyi konduramadık sözlerini kullandı.

Ailelerinde Kübra'ya karşı bir kin olmadığını ifade eden abla, kız kardeşinin eve dönmesini istedi. Ahmet Elmalı'nın pedofili davranışlarına sahip olduğunu öne süren Türk, "Kız kardeşimle ilişkisi 13 – 14 yaşlarındayken başlamış. Bize o zamanlar Ahmet diye birinden söz ediyordu ama bunun öğretmeni olacağını hiç düşünmedik" diye konuştu. Kardeşinin kendilerine evlilik cüzdanı fotoğrafını gönderdiğini söyleyen abla, anne ve babasının yıkıldığını belirtti.

Biten ilişki bir mektupla yeniden mi başladı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Merve Canlı, akıllara durgunluk veren ilişkiyle ilgili bildiklerini anlattı. Kübra'nın arkadaşı olduğunu belirten genç kız, tasvip etmediği ilişkiyi bir yıldır bildiğini söyledi. Canlı, "Ben bir yıl önce öğrendim ama Kübra, 8 yıllık bir geçmişi olduğunu açıkladı. Daha önce bu ilişki bitmişti. Daha sonra Ahmet Elmalı bir mektup yazarak 'aşkımıza sahip çıkmadın' deyince yeniden başlamışlar" dedi.

Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Elmalı'nın kız öğrencilerle zaman zaman yakınlaştığı iddia edildi. İddiaların odağındaki öğretmenin erkek öğrencilere ise sıklıkla şiddet uyguladığı öne sürüldü. Kübra Türk'le ilişkisi ortaya çıktıktan sonra tayinini istediği öğrenilen öğretmenin Amasya'da yaşadığı evi de kiraya verdiği belirtildi.

Acılı aile gözyaşları içinde kızlarından haber beklerken genç kız ve öğretmeni Müge Anlı canlı yayınına katılmadı. Müge Anlı, özellikle 60 yaşındaki öğretmenle ilgili ortaya atılan iddiaların çok ciddi olduğuna değindi. Türk Ailesi ise ne olursa olsun kızlarını kabul edeceklerini dile getirdi.