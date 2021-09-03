Kardeşlerim için geri sayım başladı

Kardeşlerim 11 Eylül Cumartesi başlıyor

atv'nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"in ikinci sezonundan yayınlanan ilk tanıtım büyük heyecan yarattı. 24 saat olmadan Youtube'da 1 Milyon izlenmeyi geçen bölüm tanıtımı, trendler listesinde 2.sıraya oturdu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'nin fenomen dizisi "Kardeşlerim"in yeni sezona 11 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.

Yaptığı heyecanlı sezon finaliyle çok konuşulan dizinin yeni bölüm tanıtımı da büyük ses getirdi. Yayınlanır yayınlanmaz Youtube trendler listesinde 2. Sıraya yerleşen tanıtım çok kısa sürede 1 Milyon izlenmeyi de geçti. Sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar alan dizi için nefesler tutulurken Kadir'in hapishaneye girmesi ile her biri bir yana dağılan Kardeşlerin yaşayacağı gelişmeler merakla bekleniyor.

Kadroya yeni katılan sürpriz oyuncularıyla Kardeşlerim bu sezon da Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesi, gerilim ve temposu yüksek sürpriz gelişmelerle 11 Eylül Cumartesi akşamı atv'de başlıyor.

Yeni fragman için tıklayın