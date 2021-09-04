Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Milyoner'deki "Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mehmet Onur Çiğdem 30.000 TL değerindeki "Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?" sorusunu açtırmayı başardı.

Dünyadaki ilk tüp bebek hangi yıl doğmuştur?



A) 1978

B) 1983

C) 1988

D) 1993



Doğru cevap: A) 1978

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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