Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

Milyoner'deki "Hangi adda bir kuş vardır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "Hangi adda bir kuş vardır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mehmet Onur Çiğdem 60.000 TL değerindeki "Hangi adda bir kuş vardır?" sorusunu açtırmayı başardı.

Hangi adda bir kuş vardır?

A) Bozbakkal

B) Almanav

C) Karakasap

D) Kırberber



Doğru cevap: A) Bozbakkal

Televizyonların en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.

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