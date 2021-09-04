Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’in yeni bölümünde sorulan sorunun cevabını izleyenler merak etti.

2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?

Milyoner'deki "2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?" sorusunun yanıtı arandı. Haberimizde, Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında "2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?" sorusu cevap buluyor.

Bu akşam Milyoner'de yarışan Mine Güven 60.000 TL değerindeki "2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?" sorusunu açtırmayı başardı.



2013'te Avustralya'nın Port Hedland kasabasında hangi hayvan bir kamp alanından 18 kutu bira çalıp sarhoş olmuş, çöp kutularının altını üstüne getirmiş, ardından da bir inekle kavga etmeye çalışmıştır?



A) Yaban domuzu

B) Bozayı

C) Dingo

D) Kanguru



Doğru cevap: A: Yaban domuzu

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