15 yıldır görmediği babasına Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de kavuştu

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane'de baba - kız sona erdi. Yarışmacı Mervenur, 15 yıldır konuşmadığı babasıyla atv ekranlarında telefonda görüştü.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift, en iyi olmak için kıyasıya yarışıyor. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor. 40 dakikalık bir emek sonunda yapılan yemekler, masa düzeni ve temizlik gibi tüm detaylar puanlamada pay sahibi oluyor. atv'nin sevilen programında, yeni haftanın ilk yarışmacıları Mervenur - Sinan Dalkara çiftiydi. Mervenur'un 15 yıldır çektiği baba hasreti herkesi duygulandırdı.

Baba özlemi sona erdi, gözyaşları sel oldu

Annesi ile babasının kendisi henüz 1 yaşında değilken ayrıldığını söyleyen yarışmacı Mervenur, anlattıklarıyla herkesi ağlattı. Babasının Bodrum'da yaşadığını ve evli olduğunu dile getiren Mervenur, "Babamı 15 yıldır hiç görmüyorum. Başka bir anneden bir kardeşim daha var. Ölse bir kere üzülürdüm ama böyle olunca her gün üzülüyorum" dedi.

Büyük bir sürpriz yapan Zahide Yetiş, Mervenur'un yıllardır hasretini çektiği babasını yayına telefonla bağladı. Yayında birbirlerini çok özlediklerini belirten baba - kız, stüdyoda ve ekran başında olanları duygulandırdı. Mervenur'un babası Ali Bey ilk evladını, mutluluklarını bozmamak için aramadığını söyledi. Babasız geçen yıllarda Mervenur, Ali Bey'in eksikliğini çokça hissettiğini söyledi.

Zahide Yetiş, kendi ailesinden örnek verdi

Zahide Yetiş, kendi anne babasından örnek verdi. Anne ve babasının ayrılmış olsalar da evlatları için hep bir arada olduğunu söyledi. Anne baba olurken bin kere düşünmek gerektiğini, eşten ayrılma olsa da çocuklardan ayrılık olmaması gerektiğinin altını çizdi. Babasız geçen yıllarını telafi etmek isteyen Mervenur, babasını evine davet etti. Babasından olumlu yanıt alan yarışmacı, sevincini Zahide Yetiş'e sarılarak paylaştı. Zahide Yetiş, "Mervenur genç bir kadın olsa da aslında içinde babasından uzakta yaşamaktan dolayı küçücük, kırgın bir kız çocuğu var" ifadelerini kullandı.

Hafta için her gün saat 14.00'te atv'de yayınlanan Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programına Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Başvuru linki üzerinden başvurabilirsiniz. atv'de yeni yarışma programına katılma fırsatını kaçırmayın.