Hikayeleri, herkesi ağlattı! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de gözyaşları aktı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, tüm hızıyla atv'de devam ediyor. Yapılan yemekler, yarışmacıların birbirlerine sataşmaları ve puanlama derken zaman zaman programda gözyaşları da akıyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmasında, Özlem - Fatih Serbest günün yarışmacı çiftleri oldu. 5 yarışmacının performans sergilediği haftada, yarışmayı Meryem – Osman çifti kazandı. Toplam 29 puanla 1. olan çift, ödül olarak 'beşi bir yerde' kazandı. Zahide Yetiş kazandığı ödülü, Meryem'in boynuna taktı. Son günün yarışmacıları Özlem - Fatih çiftinin hikayesi herkesi duygulandırdı. Lösemi hastası bir çocukları olan çift, 6 yaşındaki oğullarının öyküsünü anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Özlem, gözyaşlarını neden tutamadı?

Koronavirüs pandemisinin yaşandığı dönemde işsiz kaldığını anlatan Özlem, çocuklarına yetemediğini söyleyerek gözyaşları içinde kaldı. Etrafına hissettirmeden bir şeyleri başarmaya çalıştığını ifade eden Özlem kimseye muhtaç olmak istemediğini söyledi. Herkesin başka bir durumla sınandığını söyleyen Zahide Yetiş de kendi hayatından örnek verdi. Başarılı programcı, yedinci tüp bebek denemesinde evlat sahibi olduğunu söylerken herkesin bir dertle başa çıkmaya çalıştığını vurguladı.

Yanlış teşhisle çocuğunu kaybedecekti

Özlem, 6 yaşındaki oğulları hasta olduğunda yanlış yönlendirildiklerini söyledi. Oğlunun durumunun 'kedi tırmığı hastalığı' zannedildiğini belirten Özlem, lösemi olduğunun sonradan anlaşıldığını ifade etti. Serbest çifti, ufacık bebeklerin ilik nakli olamadıkları için hayatta kalamadıklarına değinirken organ bağışına önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

2 yaşında lösemi hastalığına yakalanan oğulları için uygun kan bulmakta zorlandıklarını dile getiren Özlem, "Kemoterapiler çok ağırdı. Oğlumuzla beraber bir seneye yakın hastanede yattık" diye konuştu. Bu süreçte diğer çocuklarını da uzun süre göremediğini söyleyen Özlem'in anlattıkları tüm yarışmacıları ağlattı.