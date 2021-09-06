Korkunç cinayet! 80 ve 83 yaşındaki iki kardeş Hatay’daki evlerinde öldürüldü

Müge Anlı ile Tatlı Sert, atv’de gündem belirlemeye devam ediyor. Hatay’da işlenen korkunç cinayette sır perdesi nasıl aralanacak? Bakıcı Emel Cengiz’in cinayette parmağı var mı?

Hatay – Antakya'ya bağlı Alaattin Mahallesi 8 Ekim 2020'de vahşi bir cinayetle sarsıldı. Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. 80 ve 83 yaşlarındaki iki kardeşin işkence sırasında uzun süre direndiği belirlendi. atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında değerlendirilen olayda ilginç detaylar ortaya çıkarken Hüseyin Şen ve eşine bakıcılık yapan Emel Cengiz şüphelerin odağında yer aldı. Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, Emel Cengiz'e suçlamalar yöneltirken Cengiz Müge Anlı canlı yayınına katılmak istemedi.

Cinayetin sebebi hırsızlık mı?

Vahşi cinayete hırsızlık süsü verilmek istendiğini belirten Ganime Çırçır, bu nedenle evden dört telefonun çalındığını söyledi. Acılı evladı şüphelendiren ise yeni ve maddi değeri olmasına rağmen beşinci telefonun çalınmaması oldu. Çırçır, "Beşinci telefon yeniydi ama teknik bir sorundan dolayı çalışmıyordu. Hırsızın bunu bildiğini düşünüyorum. O telefonu çalmaması için hiçbir sebep yoktu" diye konuştu.

Olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti. Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Çırçır, "Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi" sözlerini kullandı.

4500 Euro + 800 TL! O kağıdın sırrı ne?

Emel Cengiz'i şüphelerin odağına yerleştiren bir diğer konu ise olay gecesi Hüseyin Şen'in defterinden kopan bir sayfanın Cengiz'in cebinde bulunması oldu. İddiaya göre, Cengiz'in cebinden çıkan kağıtta "Emel'in bana kalan borcu 4500 Euro + 800 TL" yazılıydı. Ganime Çırçır, ortada bir borç olup olmadığını bilmese de Cengiz'in defterdeki sayfayı yırtmasını şüpheli bulduğunu ifade etti.

Acılı evladın bir diğer iddiası da aile içinden Ayhan Şen, Seyhan Şen ve Mehmet Şen'le ilgiliydi. Ganime Çırçır, "Bu kişilerin amcam Mehmet Şen'le bir sorunu vardı. Bu sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama cenazenin ardından evde mevlit okunurken Ayhan Şen'in 'gebermesi gereken Mehmet Şen'di, Hüseyin Amca'ya yazık oldu' dediğini duydum" dedi.

atv ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te değerlendirilen olayla ilgili gelişmeler hafta içi her gün saat 10.00'da seyircisiyle buluşuyor.