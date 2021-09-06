Kuzenim yazmış! Yılmaz çiftini ayrılığa götüren mesajları kim attı?

Bir mesajlaşma Yılmaz çiftini ayrılığın eşiğine getirdi. atv ekranlarında eşini eve dönmeye ikna etmek isteyen Zafer Yılmaz başarılı olabilecek mi?

Esra Erol'da ilginç bir hikaye! Ankara'da kaporta – boya işi yaptığını söyleyen Zafer Yılmaz, eşinin 15 Temmuz'da evi terk ettiğini belirtti. Esra Erol'dan yardım isteyen Zafer Yılmaz, eşi Yasemin Yılmaz'ı çok sevdiğini ifade etti. Yılmaz çifti arasındaki anlaşmazlığın sebebi ise dikkat çekti.

Kuzeni birkaç dakikalığına telefonunu istedi, yuvası sallandı

İş yerine gelen kuzeni Ahmet'in kendi telefonunu birkaç dakikalığına kullandığını anlatan Zafer Yılmaz, bu sürede kuzeninin bir kadınla mesajlaştığını açıkladı. Kuzeninin mesajlaştığı kadının daha sonra 'ha Zafer, ha Ahmet' dediğini iddia eden Yılmaz, mesajlaşmayı sürdürdüğünü doğruladı. Esra Erol, mesajlarda nelerin konuşulduğunu hatırlamadığını öne süren Yılmaz'ın sözlerini inandırıcı bulmadı.

Eşinin tüm yazışmalarını kağıda döktüğünü ifade eden Yılmaz, bir pot daha kırdı. Eşinin kanepeyi kağıtlarla doldurduğunu söyleyen Yılmaz'ın uzun konuşmalar yaptığı Esra Erol'un dikkatinden kaçmadı. Erol, "Madem kanepeyi kaplayacak kadar kağıt vardı, o zaman uzun bir konuşma olmuş" diye konuştu.

"Dükkandaysa görüntülü arıyor, değilse telefonu açmıyor"

Eşi gittiğinden beri evde oturamadığını iş yerinde çalışamadığını belirten Zafer Yılmaz hakkında ortaya atılan iddialar da dikkat çekti. Esra Erol canlı yayınına bağlanan Yılmaz'ın kayınvalidesi, damadının eve geç geldiğini söyledi. Kızından aldığı bilgilerle konuştuğunu ifade eden kayınvalide, "Dükkanda olduğu zaman görüntülü arıyormuş. Başka yerde olduğu zaman telefonları bile açmıyormuş" sözlerini kullandı. Zafer Yılmaz ise yaptığı her şeyden pişman olduğunu söyleyerek "1 yıldan fazla fıtık yüzünden evde yattım. Bana kimse bakmadı, bir tek Yasemin baktı. Özür diliyorum. Eve dönmesini istiyorum" dedi.

Esra Erol, Instagram sayfasından bir anket başlatarak Yasemin Yılmaz'ın eşi Zafer Yılmaz'ı affedip affetmemesi gerektiğini sordu. Anketin ilk sonuçları yüzde 90 oranında Zafer Yılmaz'ın aleyhine oldu.