MEB inceleme başlattı! Ahmet Elmalı ve Ülkü Kübra Türk ne karar verecek?

Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündem olan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım attı. 21 yaşındaki eski öğrencisiyle evlilik yapan Ahmet Elmalı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, kendisinden 40 yaş küçük eski öğrencisiyle birlikte kaçarak evlenen Fen Bilgisi Öğretmeni Ahmet Elmalı hakkında inceleme başlattı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te konuşulmasıyla birlikte Türkiye'nin konuştuğu olayda ortaya atılan iddialar dikkat çekiciydi. Evlendiği genç kızla 13 yaşından bu yana ilişkisi olduğu öne sürülen öğretmen Ahmet Elmalı için birden fazla müfettiş görevlendirildi. Elmalı'nın daha önce de birçok kez soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Türk Ailesi, kızları Ülkü Kübra Türk'ün eve dönmesi için gözyaşı dökerken genç kız evliliğinde mutlu olduğunu söyledi. Ahmet Elmalı'yı kaçmak için kendisinin ikna ettiğini öne süren genç kız, "Kendi rızamla geldim. Ailem evliliğimizi onaylarsa onlarla görüşürüm" sözlerini kullandı. Genç kızın 8 yıldır birlikte olduğu ifade edilen resmi nikahlı eşi Ahmet Elmalı ise "Ben Kübra için hasta annemi geride bıraktım. Kübra için bütün düzenimi bozdum" dedi.

"Kübra psikolojik baskı altında"

Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi aracılığıyla Ülkü Kübra Türk'le telefonda görüşen ailesi, genç kızın psikolojik baskı altında olduğunu belirtti. "Kübra'nın sesinden mutsuz olduğu anlaşılıyor" diyen baba Salim Türk, "Benden iki yaş büyük bir adamla nasıl mutlu olacak? Şu an hiçbir şeyi mantıklı düşünemiyor" diye konuştu.

Müge Anlı canlı yayınına katılan anne Peyman Türk ve baba Salim Türk gözyaşları içinde kızlarına seslendi. Anne Peyman Türk, "Kızım, dön artık. Biz seni her şekilde kabul ediyoruz. Evde kardeşin, babaannen herkes seni bekliyor" ifadelerini kullandı.

atv canlı yayınının ardından hakkında inceleme başlatılan Ahmet Elmalı ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken genç kızın geleceği hakkında vereceği karar da merakla bekleniyor.