Türkiye’yi gözyaşlarına boğan kavuşma! İki kardeş birbirine sımsıkı sarıldı

Esra Erol’da bir kavuşma hayali daha gerçek oldu. Annelerinin evden ayrılmasıyla birlikte birbirlerinden uzak kalan iki kardeş bir ay sonra buluştu.

atv ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da gözyaşları sel oldu. Evli ve çocuk sahibi olduğunu gizleyerek beş yıldır bir ilişki sürdürdüğünü ifade eden Gülcan Kara, kız çocuğunu da alarak Resul Orhan'ın yanına kaçtı. 14 yaşındaki oğlu annesiyle gitmeyi reddederken iki kardeşin birbirlerine duydukları özlem çok konuşulmuştu. İki kardeş Esra Erol canlı yayınının ardından kavuştu. Birbirilerine sımsıkı sarılan iki kardeş, gözyaşlarına engel olamadı. Kavuşma sırasında Esra Erol da duygusal anlar yaşadı.

"Çocuklarım için pişmanım"

Çocuklarını bu duruma düşürdüğü için çok üzüldüğünü dile getiren Gülcan Kara, bu yüzden pişman olduğunu söyledi. Hayatı hakkında henüz karar vermediği görülen iki çocuk annesi kadın, "Anne olmaktan dolayı her zaman çok mutluydum ama Uğur'la olan evliliğimden memnun değildim. Karı koca gibi bir ilişkimiz yoktu" sözlerini kullandı.

Eşinin kendisini her zaman kandırdığını söyleyen Uğur Kara ise eşinden bir an önce boşanmak istediğini ifade etti. Kara, çocuklarını birbirinden ayıran anneyi affetmeyeceğini açıkladı. İki çocuğunun birbirinden ayrılmaması için mücadele edeceğini açıklayan baba, "Para pul hiçbir şey umurumda değil" dedi.

Anne ve babası evine dönmesini istedi

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Gülcan'ın anne ve babası kızlarının evine dönmesini istedi. Gözyaşları içinde konuşan anne, "Gülcan beni bitirdin ama geri dön. Ben sana da bakarım çocuklarına da" diye konuştu.

Esra Erol, Gülcan'ın sakince düşünerek hayatıyla ilgili en doğru kararı alması gerektiğini söyledi. Gülcan Kara'nın vereceği karar merakla bekleniyor.