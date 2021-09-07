Annesine ve hiç tanımadığı kız kardeşine Müge Anlı’da kavuştu!

Melike Oyunlu, hiç görmediği annesi ile hiç tanımadığı kız kardeşine Müge Anlı ile Tatlı Sert’te kavuştu. atv ekranlarındaki buluşma gözleri yaşarttı.

27 yıldır annesini görmeyen Melike Oyunlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kardeşi olduğunu öğrendi. Hiç tanımadığı kardeşi ve yeğenleriyle atv ekranlarında hasret gideren Melike Oyunlu, gözyaşlarına hakim olamadı. Oyunlu'nun kız kardeşi Rabia İlknur Yıldız da bir ablası olduğundan haberi olmadığını söyledi. Yıldız, "Annem hiç hayatta bir ablam olduğunu söylemedi. Sadece ölen ağabey ve ablalarım varmış. Onlardan bahsetti" dedi.

Yıllar sonra hiç tanımadığı kardeşini bulan Melike Oyunlu, kardeşine uzun süre sarıldı. İki kardeş de buluşma sırasında büyük heyecan yaşarken Yıldız'ın annesiyle arasının iyi olmadığı öğrenildi. Annesinin damadını sevmediğini ifade eden Yıldız, "Kocam yüzde 80 astım hastası. O yüzden iş bulmakta zorlanıyor. Annemle o yüzden pek görüşmüyoruz" diye konuştu.

Anne yine kadın sığınmaevinde

Müge Anlı daha sonra istihbarat şefi Naim Tanç'ın Melike'nin annesinin yanında olduğunu söyledi. Kader Hanım'ın yine bir kadın sığınmaevinde olduğunu ifade eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı, işlemler tamamlanmadığı için stüdyoya gelmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Annesinin canlı yayına görüntülü bağlanmasıyla bir kez daha büyük heyecan yaşayan genç kız, Kader Hanım'a bir an önce sarılmak istediğini söyledi. Kızını aramasına engel olunduğunu açıklayan anne, ilk göz ağrısını hiçbir zaman unutmadığını vurguladı.