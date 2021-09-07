Çocuklarını portakal suyuyla uyuttu, evden kaçtı! Seher Çetin eve dönecek mi?

Çocuklarını uyku ilacıyla uyutan anne, internetten tanıştığı bir kişiyle birlikte kaçtı. Seher Çetin, evden neden kaçtı? Annenin davranışı TCK’ya göre suç mu?

Çocuklarını uyku ilacıyla uyutup evden kaçtığı iddia edilen Seher Çetin, Esra Erol'da canlı yayınına katıldı. Görüntülü görüşme imkanıyla yayına katılan Seher Çetin, çocuklarına verdiği portakal suyu ve keke uyku ilacı koyduğunu itiraf etti. Evden kaçarak internetten tanıştığı 39 yaşındaki Ramazan Yılmaz'ın evine sığındığını dile getiren Çetin, "Gitmem gerekiyordu. Doğrusu buydu" ifadelerini kullandı.

Sevdiği insana kaçtığını söyleyen Çetin, çocuklarına bakmak zorunda olmadığını belirtti. "Ben onlara çok baktım, biraz da babaları baksın" diyen Çetin, evde sürekli kavga edildiğini öne sürdü. Çocukları uyuttuktan sonra eşyalarını toplayıp evden çıktığını dile getiren Çetin, kaçtığı kişinin bu durumdan haberdar olmadığını savundu.

"Bu, annemin ilk kaçışı değil"

Annesinin yaptıkları karşısında şoke olan 23 yaşındaki Mustafa Tüfekli ise annesinin ilk kez evden kaçmadığını söyledi. Annelerinin konuştuğu insanı kendileriyle tanıştırması gerektiğinin altını çizen Tüfekli, "Annem kaçmayı tercih ediyor. Biz artık onun dönmesini istemiyoruz. Yanımızda götürdüğü kardeşimizi geri versin" dedi.

Bir insanı uyku ilacıyla uyutmanın Türk Ceza Kanunu'na göre ciddi bir suç olduğunu hatırlatan Avukat Hülya Kuran, "Bu basit bir şey değil. Kasten adam yaralamaya giriyor. 1 – 3 yıl hapis cezası var" diye konuştu.

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