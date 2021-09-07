DNA testinin sonucu açıklandı! Göknur'un çocuğunun babası İsa mı?

Esra Erol'da merakla beklenen DNA testinin sonucu açıklandı. Göknur - İsa çifti arasında gerilim her geçen gün artarken DNA testinin sonucu herkesi şoke etti.

Esra Erol'da anlaşmalı boşanma yaşayan çiftin, erkek çocuğun velayeti babası İsa'ya, küçük kız çocuğunun velayetin ise annesi Göknur'a verildi. DNA testi sonucuna göre küçük kızın babasının İsa olmadığı belirlendi.

Esra Erol kararı, "Baba ve çocuk arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır" yazısı ile duyurdu. Stüdyo bir anda buz kesti. Esra Erol, bu ilişkide kullanılan tarafın İsa olduğunu belirtti. Her zaman kızının yanında olacağını ifade eden anne Göknur, boşanmasına yardımcı olunduğu için Esra Erol'a teşekkür etti.

Çocuğun babası İsa değil

Programda açıklanan DNA testi sonucuna göre, iki yaşındaki küçük çocuğun evlilik birliği içerisinde İsa'nın nüfusuna kayıtlı olduğu, buna rağmen biyolojik bağının bulunmadığı anlaşıldı.

Esra Erol'da programının avukatı Hülya Kuran ise, velayeti annede olan çocuğun soy bağını değiştirmenin ya da gizlemenin doğru bir şey olmadığını belirtti. Kuran, evden kaçan kadınlarla ilgili devlet takibinin yapılmasının önemine değindi.

Doğan çocukların Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları olduğunu ifade eden Kuran, daha fazla mağduriyet yaşamamak adına anne baba hata yapsa da devlet olarak çocuklar konusunda hata lüksü olmaması gerektiğini söyledi. Esra Erol da çocukları korumak adına, bu tür durumlarda bir dosya oluşturulup bu denetimin sağlanmak zorunda olduğunu belirtti.

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