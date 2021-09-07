Türkiye, Ferit ve Ayşe aşkını soluksuz izledi!

Kalp Yarası’nın yeni bölümü, Tüm Kişiler’de %5,35 izlenme oranı ve %17,91 izlenme payı alarak birinci oldu.

atv'nin Pazartesi akşamları ekranlara getirdiği, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyan, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu yeni dizisi "Kalp Yarası" onuncu bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %5,35 izlenme oranı ve %17,91 izlenme payı alarak birinci oldu.

Kalp Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #BirSenVarsın etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

10.Bölümde Neler Oldu?

Hüseyin'in müdahalesiyle Hande'nin konuşması yarım kaldı. Hande'nin sözleri Ferit'in aklını karıştırırken, neler olduğunu anlamaya çalışan Ayşe şüpheye düştü; Ferit'in Hande'yle konuştuğunu anlasa da bunu dile getirmedi.

Ayşe'nin kafasını dağıtması için Ferit bir an evvel kafenin açılışının yapılmasına karar verdi. Bu haberle büyük heyecan yaşayan Ayşe hemen hazırlıklara başladı. Hande'den duyduklarını araştıran Ferit, Fırtına hakkındaki gerçeği öğrendi. Öte yandan Adnan'ın talimatıyla Ferit'in düşmanının peşine düşen Bahtiyar, Baha ve Hüseyin'in bir arada olduğu görüntülere ulaştı. Bu durum Adnan'ın Hüseyin'den şüphelenmesine yol açarken, Hüseyin'in Ferit'e zarar verebileceğini düşündürttü.

Zümrüt, Hande'yi zorla psikoloğa götürse de Hande kaçmayı başardı. Yaman ise Hande'yi evine alıp onun yanlış bir karar vermesine engel oldu. Diğer yanda Yaman'ın doğum gününü kutlamak isteyen Betül, Yaman'ın Hande yüzünden buluşmaya gelmemesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ayşe kafe için hazırlıklara devam ederken, Ferit'in sürekli Hande ile iletişimde olmasından dolayı Ayşe'nin içini bir korku kapladı. Açılışta Sancakzadeler bir araya geldi. Ferit geç kaldığı açılışa, elinde balonlarıyla gelip sürpriz yapınca kendini affettirdi.

Ferit'in Hande'yle nasıl bir derdi olduğunu çözemeyen Ayşe en sonunda bir konuşmayı yanlış anladı ve bu yüzden Ferit'le büyük bir tartışma yaşadı. Dağ evinde yaşanan bu kavga ikilinin aşkına bambaşka bir boyut kazandırdı.

Sonunda Baha'nın izine ulaşan Ferit ise Hüseyin'in Baha'yı ortadan kaldırma planına rağmen onu kurtardı. Böylelikle Baha'yı konuşturup her şeyi öğrenecekti. Ancak Baha'nın kendine geldikten sonra söyledikleri herkesin hayatını derinden sarsmaya yetti.

Kalp Yarası 11. Bölüm Fragmanı