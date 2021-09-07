Yarışmacı fenalaştı, sağlık ekibi geldi!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Her hafta beş çiftin yarıştığı programda kazalar da yaşanıyor.

atv'nin gündüz kuşağında başlayan yepyeni yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de beklenmedik bir kaza yaşandı. 90 saniyede malzemelerini almak zorunda olan yarışmacılar, market alışverişinde büyük telaş yaşıyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de yarışan Tuğba - Hakan çiftinin alışveriş telaşı kazayla son buldu. Hakan son saniyelerde marketten çıkarken talihsiz bir kaza yaptı ve hafif yaralandı. Market alışverişinin ardından son dakikada kendisini dışarı atan Hakan, yere düştü. Market arabası yan yatarken Hakan da yerde sürüklendi. Yarışmacıya ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.

Hakan yarışmaya devam edebildi mi?

Market alışverişinden sonra feci şekilde düşen Hakan, uzun süre şoku atlatamadı. Fenalaşan yarışmacıya, stüdyoya gelen sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yarışmacının eşi Tuğba ise bu durumdan ötürü rakiplerine sert çıktı. "Bunun yarını da var" diyen Tuğba, süre bitmeden marketten çıkmak için çaba sarf eden eşini savundu. Tatlı için bisküvi almayı unutan Hakan, Zahide Yetiş'ten ek süre istedi. Taklit yeteneği olan eşi Tuğba'nın, Seda Sayan taklidi yapması üzerine 15 saniyelik ek süre aldı.