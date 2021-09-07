Yeni sezonun ilk kavuşma hikâyesi mutlu sonla bitti

27 yıllık hasret son buldu!

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün (6 Eylül Pazartesi) yıllar sonra bulduğu fotoğrafla annesini aramaya gelen Melike Oyunlu'nun hikâyesi konu oldu.

1994 yılında Adana'da dünyaya gelen, iki çocuğu ile birlikte Osmaniye'de yaşayan Melike Oyunlu, hiç görmediği, adını bile sonradan öğrendiği annesi Kader Hanım'ı bulmak için yayına katılmıştı.

Babasının akıl hastası olduğunu, annesinin bunu bilmeden evlenip, sürekli şiddet gördüğünü ama en sonunda dayanamayıp hamileliğinin son zamanlarında Adana'ya kendi ailesinin yanına döndüğünü bildiğini söyleyen genç kadın, annesine kavuşabilmek için çağrıda bulundu.

Çok geçmeden yayına iki izleyici telefon ile yayına bağlandı. İlki Balıkesir Susurluk'ta Kader Hanım'ın eski komşusu idi. Kader Hanım'ın ikinci evliliğini yaptığını, bu evliliğinden iki kız çocuğu olduğunu ve yine şiddet gördüğünü, bu sebeple çocuklarını Bursa'da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bıraktığını söyledi. Annesini arayan Melike, bu telefonla birlikte iki kız kardeşi olduğunu öğrenmiş oldu.

Gelen ikinci telefon ise Kader Hanım'ın Ankara Kadın Sığınma Evi'nden bir arkadaşıydı. Telefona bağlanan izleyici, "Adana'da kızı olduğunu biliyordu, arıyordu ama bulamıyordu. O ağlayışları gözümün önünden gitmiyor. İnşallah kavuşursunuz." dedi.

Kendisi de şiddet mağduru olan iki çocuk annesi Melike Oyunlu'ya Müge Anlı, "Melike seni çok sevdim, hayata tutunmanı çok sevdim; 27 yaşında çok şey yaşamışsın, hayata daha güçlü devam et, eksikleri tamamla." öğütlerini verdi.

Bugün (07.09.2021) ise Müge Anlı, yayını sürprizlerle açtı. Kucağında bir bebekle gelip, Melike'ye yeğeni olduğunu söyledi. Arkasından ise kız kardeşi Rabia'yı yayına çağırdı ve iki kardeş hasret giderdi. Bir süre öncesine kadar annesiyle görüştüğünü söyleyen Rabia, şu an diğer kardeşiyle de annesiyle de görüşmediğini belirtti.

Anne Kader Hanım'ı bulan Müge Anlı ve Tatlı Sert ekibi, canlı bağlantı aracılığıyla anne ve kızları bir araya getirdi.

En kısa sürede annesine kavuşmak isteyen Melike'nin gözyaşları Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodaki ve ekran başındaki herkesi ağlattı. Kader Hanım, "Beni evlatlarımdan ayırdılar, Melike ilk göz ağrım, defalarca Adana'ya gittim, aradım, öldü dediler. 3 evlilik yaptım, tecavüze uğradım, şiddet gördüm. O yüzden kadın sığınma evindeyim." dedi.

Artık annelik yapma zamanı, evlatlık yapma zamanı diyen Melike Oyunlu, yarın stüdyoda annesi ile kavuşmayı bekliyor…

Melike'nin 27 yıllık anne hasreti son buldu! İzlemek için tıklayın