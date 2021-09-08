İzmir Selçuk’ta kan donduran cinayet! Özkan çiftini kim öldürdü?

İzmir’in Selçuk ilçesinde işlenen vahşi cinayetin faili kim? Market işleten Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim, neden öldürdü? Çiftin kızları Begüm Özkan neden Mehmet Kubilay Özel’den şüpheleniyor?

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde işlenen cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyolarına taşındı. Şenay Özkan ve Hasan Hüseyin Özkan çiftinin işlettikleri markette vahşice katledilmelerinin ardından soluğu Müge Anlı canlı yayınında alan Begüm Özkan, şüphelendiği ismi açıkladı. Çiftin kızlarının şüphelendiği Mehmet Kubilay Özel de hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına katıldı.

Çivili sopa ya da demir çubuk…

6 Aralık 2018 tarihinden İzmir Selçuk'ta meydana gelen olayda Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti öldürüldü. İlk belirlemelere göre çivili sopa ya da demir çubukla işlendiği öne sürülen cinayetin faili ise henüz ortaya çıkmadı. Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'nde 24 saat açık olan bir marketi işlettikleri öğrenilen çiftin öldürülme sebebi gizemini koruyor.

Anne ve babasının gece saat 02.00'de öldürüldüğünü hatırlatan çiftin kızları Begüm Özkan, cinayetin faili olarak Mehmet Kubilay Özel'i işaret etti. Özel'in marketin yanındaki binada oturduğunu ifade eden genç kız, "Kubilay sürekli ailenin içine sızmaya çalışıyordu. Ben onu kabul etmiyordum ama aileme bir şekilde kendisini kabul ettirmişti. Cinayet gecesi jandarma evindeki banyonun ıslak olduğunu ve sobanın yandığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Özel'in kış gecesi saat 05.00 sularında duş almasını şüpheli bulduğunu belirten Özkan, sobada da cinayet anında giyilen kıyafetlerin yakılmış olabileceğini ifade etti. Acılı evlat, "Cinayetin ardından marketten koli koli alkol alıp eve çıkarmış. Daha önce de babamdan borç istemişti. Kredi kartı ekstresi şans oyunlarıyla dolu" diye konuştu. Genç kızın bir diğer iddiasıysa jandarmadan aldığı bilgi oldu. Özkan, "Cinayeti işleyenin solak olduğuna dair kanıtlar var. Bulunduğumuz yerde de üç kişi solak. Bunlardan biri de Kubilay" dedi.

Mehmet Kubilay Özel solak mı?

Mehmet Kubilay Özel hakkında ortaya atılan iddiaları yalanlarken öldürülen çiftten anne - baba şeklinde bahsetmesi dikkat çekti. Cinayet işlemediğini savunan Özel, cinayet gecesi banyonun ıslak olmadığını öne sürdü. Jandarmalar gelmeden önce uyuduğunu iddia eden Özel, cinayet anında uyuduğunu söyledi. Solak olduğuna dair yapılan açıklamalara da yanıt veren Özel, "Ben solak değilim. Hayatım boyunca hep sağ elimi kullandım. Yüzde yüz sağ elimi kullanıyorum. Sol elim güçsüz" diye konuştu.

Özel'in konuşma anındaki hareketlerine dikkat eden Müge Anlı ise "Kubilay sen solaksın" dedi. Solak olduğuna yönelik iddiaları bir kez daha reddeden Özel, Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in de devreye girmesiyle hem sağ hem sol elini kullandığını açıkladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te tüm detaylarıyla konuşulan olayda cinayetin failinin kim olduğu merak konusu oldu.