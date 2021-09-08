Palu Ailesi bir kez daha gündemde! Müge Anlı, verilen cezaları açıkladı

Palu Ailesi Davası'nda karar duruşması yapıldı. Duruşmada, aile üyelerine ceza yağdı. Tuncer Ustaer, müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi için karar duruşması yapıldı. Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken olayla ilgili, 5 aile üyesine toplamda 63 yıl hapis cezası verilirken enişte Tuncer Ustael müebbet hapis cezası aldı.

Cinayet, tecavüz, gasp, dolandırıcılık, çocuk istismarı… Türkiye'nin kanını donduran olaylar zinciriyle ilgili karar verildi. Aileyi felakete sürükleyen Tuncer Ustaer müebbet hapis cezası aldı. Ustaer müebbet hapis cezasının yanında farklı suçlardan 7 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı. Tuncer Ustaer'in eşi Emine Ustaer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilirken Havva Palu, İsa Palu, Ayşe Palu 14 yıl 2'şer ay, Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Tuncer Ustael ölüm orucunda mı?

Müge Anlı canlı yayında duruşmayla ilgili bilgiler verdi. Tuncer Ustaer'in suçlamaları reddettiğini dile getiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Ustaer'in davranışlarının mahkeme tarafından inandırıcı bulunmadığını söyledi. Anlı, "Akıl sağlığı yerinde değil gibi davranıyormuş. Ölüm orucuna başlamış, ona da devam ediyormuş ama kimseyi inandıramamış" sözlerini kullandı.

Mahkemede, "Tüm bunlar televizyona çıktığımız için yaşandı" diye konuşan Fatih Palu'ya da yanıt veren Müge Anlı, Fatih Palu'nun haklı olduğunu söyledi. Anlı, "Evet, keşke daha önce televizyona çıksaydınız da insanların canı yanmasaydı. En doğru sözü Fatih söylemiş" dedi.

Müge Anlı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne ve konuyla ilgilenen savcıya teşekkür etti.