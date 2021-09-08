Zülalnur Çetin neden evden kaçtı? Ateşoğlu Dal, genç kızı kandırdı mı?

Çetin Ailesi, 20 yaşındaki kızları Zülalnur Çetin için Esra Erol’da programına katıldı. Gözü yaşlı aile, kızlarının eve dönmesini istedi.

Esra Erol'da bir anne – baba daha feryat etti. 20 yaşındaki kızları Zülalnur Çetin'in evi terk ettiğini dile getiren anne Ferdane Çetin ile baba Cumali Çetin, Esra Erol canlı yayınında yardım istedi. Çetin Ailesi, 20 yaşındaki kızlarının Ferdane Çetin'in kuzeni Ayşe Temel'in evinde olduğunu söyledi. Aile, Ayşe Temel'in sevgilisi olduğunu iddia ettikleri Ateşoğlu Dal isimli kişinin de kızlarını alıkoyduğunu öne sürdü.

Niğde'de yaşayan ailenin ortanca kızları Zülalnur Çetin, yaz aylarında Ayşe Temel'in işlettiği restoranda çalışmaya başladı. Aile alınan duyumlar üzerine, Ateşoğlu Dal isimli kişiden şüphelendi. Genç kızın daha fazla restoranda çalışmasını istemeyen anne - baba, kızlarının işten çıkmasını istedi. Bu süreçten sonra kızlarının davranışlarında değişim olduğunu iddia eden Çetin Ailesi, "Kızımız kullanmadığı kelimeleri kullanmaya başladı. Küfür, hakaret her şey vardı. En son bize bıçak çekti" diyerek üzüntülerini anlattı.

"Çocukluğumdan beri şiddet görüyorum"

Esra Erol canlı yayınına bağlanan Ayşe Temel, hakkında ortaya atılan iddiaları reddetti. Temel, "Ateşoğlu benim ustam. Ben restoranın işletmecisiyim. Kız ailesinden şiddet gördüğü için yanıma kaçtı" sözlerini kullandı. Telefonu alan Zülalnur Çetin de ailesine suçlamalar yöneltti. Genç kız, "Benim darp raporum var. Aileme karşı uzaklaştırma kararı aldırdım. Küçüklüğümden beri şiddet gördüm, beni rahat bıraksınlar" diye konuştu. Zülalnur Çetin, 4 Ekim'de üniversiteye başlayacağını ve dönmeyeceğini söyledi.

Canlı yayında Ateşoğlu Dal için söylenenler aileyi endişelendirdi. Dal'ı tanıdığını söyleyen bir izleyici, "Ateşoğlu büyü, sihiri işleriyle uğraşan biri. Ben de ona fal baktırmıştım. Kızımız ona kanmasın" dedi. Ayşe Temel'in kuzeni Ruziye Hanım ise Ateşoğlu Dal'ın kendi kuzenini de kandırdığını öne sürdü.

Esra Erol, şüphe oklarının hedefinde olan Ateşoğlu Dal'ın da programa bağlanıp söz hakkını kullanmasını isterken Çetin Ailesi kızlarına 'geri dön' çağrısı yaptı.