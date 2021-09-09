Alışverişi yetiştiremedi, markette mahsur kaldı!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane atv ekranlarında tüm hızıyla sürüyor. Yarışmacı çiftler, haftanın sonunda beşi bir yerdeyi alabilmek için büyük çaba harcıyor.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni bölümü hem eğlenceli hem de üzücü anlara sahne oldu. Günün yarışanları, Tayfun ve Özlem çifti, 90 saniyelik alışveriş sürelerini iyi kullanamadı. Yarışmacı çift, verilen ek sürede de yemek malzemelerini tamamlayamadı. Market alışverişini zamanında bitiremeyen çift, eksik malzemeyle yarışmak durumunda kaldı. Yaşanan aksilik sonucu, yarışmaya 1-0 yenik başladıkları için Özlem gözyaşlarına hâkim olamadı.

Eksik malzeme ile nasıl yarıştılar?

Yarışmaya eksik malzemeyle başlayan yarışmacıların moralleri bozuldu. Tayfun'un bu unutkanlığı, çifti birbirine düşürdü. Gözyaşlarını tutamayan Özlem'in anlattığı hayat öyküsüyse hem yarışmadakileri hem de izleyenleri duygulandırdı. Babasını 16 yaşında kaybeden yarışmacı, kendilerini annesinin büyüttüğünü söyledi. Yarışmacıyı Zahide Yetiş teselli etti.

Duygusal anlar yaşayan çiftin, yumurta olmadan nasıl tatlı yapacakları merak konusu oldu. Tayfun ve Özlem çifti, en güzel cevabı yaptıkları yemeklerle vereceklerini söyledi.

Nasıl yarışmacı olunur?

Başarılı programcı Zahide Yetiş'in sunumuyla ekrana gelen yarışmaya katılmak için hemen başvuru yapabilirsiniz. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yarışmacısı olmak için hemen tıklayın.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de.