Bir Zamanlar Çukurova’da 4. Sezon heyecanı! Çukurova’yı neler bekliyor?

atv’nin efsane dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova’da heyecan sürüyor. Çukurova’da aşk, ihtiras, kavga ve heyecan 4. sezonda da hız kesmiyor.Yeni sezonda ekibe katılan başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu karakterine can veriyor.

Bir Zamanlar Çukurova heyecanı 4. sezon ile başlıyor. Üç sezondur izleyenlerini ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova, 103. Bölümü ile 9 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de atv ekranlarına geliyor. Aşkın ve heyecanın hız kesmediği dizi, yeni sezona da iddialı bir giriş yapıyor. İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş'la güçlenen kadroda, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Hande Soral gibi önemli isimler yer alıyor.

Hakan Gümüşoğlu, dengeleri değiştirecek mi?

Çukurova'da yeni sezona intikamlar damga vuruyor. Adana'ya intikam ateşiyle gelen Hakan Gümüşoğlu, ölen kardeşinin intikamını almak için gözünü karartıyor. Kardeşi Erkan'ın intikamını almak için her şeyi yapmaya hazır olan Hakan, Çukurova'da itibar kazanmak istiyor. Daha önce Demir'i tanıyan Hakan, şehirde dengeleri değiştirmenin peşine düşüyor.

Yamanlar Konağı alevler içinde kalırken Züleyha ve Fikret Demir'i arıyor. Yangının sebebinin bir düşman olduğunu düşünen Züleyha olayın peşine düşüyor. Fikre, başta söylemek istemese de Züleyha ile Hakan'ın adını paylaşıyor.

Züleyha, Ümit'i vurdu

Züleyha ve Ümit arasındaki gerilim de hız kesmeden devam ediyor. Ümit'in yaptıklarına artık katlanamayan Züleyha, silahını alıp Ümit'le karşı karşıya geliyor. Boğuşma esnasında vurulan Ümit'i gören Züleyha dehşete kapılırken onları uzaktan izleyen kişinin farkına varmıyor.

İlk üç sezonuyla atv'de fırtına gibi esen Bir Zamanlar Çukurova, dördüncü sezonu ile bir kez daha izleyicisinin karşısına çıkıyor. Her bölümünde büyük bir heyecan yaşatan dizi, 103. Bölümü ile 9 Eylül Perşembe akşamı atv'de.