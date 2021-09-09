Boşanma aşamasındaki eşini silah zoruyla kaçırdı! Ailesi, Şilan Topal’ı arıyor

atv ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırılan Şilan Topal’ın can güvenliğinden endişe ediliyor.

27 yaşındaki Mithat Topal, boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal'ı silah zoruyla kaçırdı. Gördüğü şiddet nedeniyle baba evine sığınan Şilan Topal, ailesinin İstanbul Şişli'deki evinin önüne yaklaşan ticari taksiye bindirildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, kızlarını kurtarmak için yoğun çaba harcadığı görülen aile üyeleri ticari taksi içinde 4 kişinin olduğunu dile getirdi.

"Kendi bebeğini, annesinden kaçırdı"

Ablasının her zaman tehdit edildiğini ifade eden Dilan Narman, genç kadının eşine karşı uzaklaştırma kararı aldığını söyledi. Mithat Topal'ın 23 yaşındaki Şilan Topal'ı 13 – 14 yaşlarındayken kaçırdığı öğrenildi. Dilan Narman, "Ablamı reşit olmadığı yıllarda kaçırdığı için 18 yaşına kadar bekletti. 18 yaşında resmi nikah kıydı. O dönemde başka bir kadından çocuğu olmuş. Kadın doğumun ardından hastanedeyken bebeği kaçırmış. Daha sonra annesi bebeği görmek isteyince şiddet görmüş" sözlerini kullandı.

Aile olarak da tehdit edildiklerini belirten Narman, Mithat Topal'ın kendisini tecavüz etmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Narman, "Ablama, 'gidersen kız kardeşlerine tecavüz ederim' demiş. Bana da sürekli takip edildiğimi söylemişti" diye konuştu.

Aile, kızlarının can güvenliğinden endişeli

Mithat Topal hakkında 30'un üzerinde suç dosyası olduğu belirlenirken 27 yaşına kadar 5 kez evlilik yaptığı öğrenildi. "8 senedir bunu çekiyoruz" diyen aile üyeleri, Şilan Topal'ın can güvenliğinden endişe duyuyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yardım isteyen gözü yaşlı aile bir an önce kızlarına sağ salim kavuşacakları günün hayalini kuruyor.