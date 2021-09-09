Çalık ve Özbek aileleri Esra Erol'da yüzleşti! İki genç nerede?

17 yaşındaki Elif Çalık ve Sinan Özbek birlikte mi kaçtı? Esra Erol'da sonucu merakla beklenen konuda iki aile canlı yayında karşı karşıya geldi.

Esra Erol'da programında, kaçırılan 17 yaşındaki kızları Elif için yardım isteyen Emine ve İsmail Çalık çifti, Sinan Özbek'in ailesiyle canlı yayında yüzleşti. Gittiği günden beri oğullarından haber alamadıklarını iddia eden Özbek ailesi, Elif ve Sinan'ın yerini bilmediklerini iddia etti. Sinan'ın kız kaçırmak gibi bir niyeti olmadığını dile getiren aile, kaçmak isteyen kişinin Elif olduğunu öne sürdü.

Esra Erol, yaşları küçük olduğu için bu iki çocuğun birlikte bir yerde kalamayacaklarını, mutlaka yardım almaları gerektiğini söyledi. Yaşları küçük olan iki genci görenlerin Esra Erol'da programını araması gerektiğini ifade eden Erol, konunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini anımsattı. Sinan'ın ailesinin rahat tavırlarından rahatsız olan Elif'in annesi Emine Çalık sinir krizi geçirdi.

Reşit olmayan bir kızı kaçırmanın suçu ne?

Özbek ailesinin, Çalık ailesine üç kez aracı göndererek "İmza atın, rıza gösterin ve bu evlilik olsun" şeklinde ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Avukat Hülya Kuran, "Şu an iki çocuk aranırken savcılığın kızla ilgili 'çocuk kendi rızası ile gitti ama reşit değil' yönünde bir arama şekli var. Kız ortaya çıkıp 'Cebir, hile ve tehdit var' derse Sinan'a yardım edenler de ağır bir ceza alabilir" diye konuştu. Ailenin ve Sinan'ın kaderinin kızın iki dudağı arasında olduğunu dile getiren Kuran, "Ailenin bu iki çocuğun yerini biliyor olma ihtimali çok yüksek. Evliliklerine izin verilirse ortaya çıkacak gibiler" dedi.

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de.