Elif Çalık kaçtı mı, kaçırıldı mı? Sinan Özbek, ne zaman ortaya çıkacak?

Esra Erol'da Çalık ailesinin feryadı yürekleri dağladı. Ailenin 17 yaşındaki kızları Elif Çalık kaçtı mı, kaçırıldı mı?

Esra Erol'da kızları 17 yaşındaki Elif'i arayan Emine ve İsmail Çalık çifti, kızlarını Sinan Özbek adlı kişinin kaçırdığını iddia etti. Canlı yayına katılan Sinan Özbek'in annesi Raziye Özbek, kaçırılma olayını muhtardan öğrendiklerini ve oğullarının yerini bilmediklerini söyledi.

Oğulları Sinan'ın 6 aydır Elif Çalık'la ile görüştüğünü ifade eden Raziye Özbek, Elif'in ailesinden şiddet gördüğü için birlikte kaçtıkları iddiasında bulundu. Emine Çalık ise reşit olmayan kızının, hayalleriyle birlikte çocukluğunun da çalındığını söyledi.

"Kızımın çocukluğunu çaldılar!"

Esra Erol, iki ailenin de çocuklarının kayıp olduğunu söyledi. Kızları Elif'i arayan Emine ve İsmail Çalık çiftinin çok telaşlı olduğuna dikkat çeken başarılı programcı, Özbek ailesinin çok rahat olduğunun altını çizdi.

Civardaki köylerde yaşayan ailelere, iki genci birlikte arama çağrısı yapan Esra Erol, Raziye Özbek ve kızı Sinem Özbek'i de stüdyoya davet etti. Avukat Hülya Kuran, daha askerliğini yapmamış olan birinin, reşit olmayan bir kızı yanında tuttuğu için suç işlediğini söyledi. Kuran, bu durumun Özbek ailesini endişelendirmesi gerektiğini belirtti.

17 yaşındaki Elif Çalık'ın annesi, "Bunlar benim kızımın çocukluğunu, gençliğini, hayallerini geleceğini ve her şeyini çaldılar" diye konuştu.

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