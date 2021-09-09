Kendisinden 30 yaş büyük adama kaçtı, hamile kaldı! Sosyal medya aşkı şoke etti

1,5 ve 2,5 yaşlarında iki çocuk sahibi olan Türkoğlu çiftinin arasına sosyal medya girdi. Tuğçe Türkoğlu, sosyal medyadan tanıştığı Bayram Er’den çocuk beklediğini Esra Erol’da canlı yayınında açıkladı.

Sosyal medyadan tanıştığı Bayram Er'le birlikte kaçan Tuğçe Türkoğlu Esra Erol'da canlı yayınına bağlandı. atv'de yayınlanan programda çocuklarının geçici velayetinin anne Tuğçe Türkoğlu'nda olduğunu ifade eden Vedat Türkoğlu, eşinden bir an önce boşanmak istediğini söyledi. Vedat Türkoğlu, eşinin kendisinden 30 yaş büyük olan Bayram Er ile birlikte olduğunu dile getirdi.

Aşkın görüntüleri TikTok'ta

Esra Erol canlı yayınına bağlanarak Bayram Er'le ilişkisi olduğunu doğrulayan Tuğçe Türkoğlu, kocasının hayatını mahvettiğini iddia etti. İki çocuk annesi Türkoğlu, TikTok üzerinden birlikte görüntülerini paylaştığı Bayram Er'le mutlu olduğunu belirtirken "Daha önce hayallerimden vazgeçtim. Artık vazgeçmeyeceğim. Senelerce şiddet gördüm" sözlerini kullandı.

Kocasının ekranda oynadığını öne süren genç kadın, "Ben onun için zamanında anneme babama karşı geldim" dedi. Çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu söyleyen anne Türkoğlu, çocuklarını anneannesine bırakarak evden ayrıldığını kabul etti. Bayram Er'le olan ilişkisinden üç haftalık hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Türkoğlu, Er ile dini nikahlı bir birliktelik içinde olduklarını söyledi.

"Beni boşa, çocukları bırak git"

Eşiyle aralarında 2 Eylül'de başlayan bir boşanma davaları olduğunu hatırlatan Vedat Türkoğlu, çocuklarını istediğini vurguladı. Tuğçe Türkoğlu'yla barışma niyeti olmadığını söyleyen iki çocuk babası, "Ben çocuklarımı alıp boşanmak istiyorum. Bu Tuğçe'nin ilk evden kaçışı değil. 6 – 7 kez evden kaçtı. Beni boşa, çocukları bırak. Sonra kendin ne yaparsan yap" diye konuştu.

Türkoğlu çiftinin boşanmak istemesi durumunda ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getiren Esra Erol, evlilik birliği içinde farklı bir kişiden çocuk sahibi olmanın tehlikelerine değindi. atv'nin sevilen programı Esra Erol'da hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor.