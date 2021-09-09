Müge Anlı solak katilin peşinde! Mehmet Kubilay Özel solak mı?

İzmir’in Selçuk ilçesindeki vahşi cinayetle ilgili şüphe okları Mehmet Kubilay Özel’i gösterirken, Özel’in solak olup olmadığı merak konusu oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan İzmir Selçuk'taki market cinayetinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Hasah Hüseyin Özkan ile Şenay Özkan'ın öldürüldüğü olayda iddiaların odağındaki Mehmet Kubilay Özel'in solak olup olmadığı büyük tartışma yarattı. Jandarmanın yaptığı incelemede katilin solak olduğunun belirlenmesinin ardından hakkında solak olduğu iddiası ortaya atılan Mehmet Kubilay Özel, sağ elini kullandığını iddia etti.

Vahşi cinayete kurban giden çiftin kızları Ayser Özkan ise Mehmet Kubilay Özel'in solak olduğunu kendisine söylediğini ifade etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine konuşan bir tanık ise Özel'in sol elini kullandığı iddialarını doğruladı. Özel'in daha önce çay ocağında çalışırken dolu çay tepsisini sol eliyle taşıdığını belirtti.

Müge Anlı'dan 'solak' yorumu!

Müge Anlı ise ellerini göğsünde bağlayan Özel'in sol kolunu üstte tutmasına dikkat çekti. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, "Dün bir araştırma yaptım. Kolunu bağlarken üste güçlü olan tarafın denk getirildiği bilimsel olarak tespit edilmiş. Kubilay Bey sürekli sol kolunu üstte tutuyor" sözlerini kullandı.

Mehmet Kubilay Özel, konuşulanların ardından 2003 yılına kadar sol elini kullandığını söylerken o dönemde geçirdiği bir kazanın ardından sol elini kullanamadığını dile getirdi. Daha sonra solak olduğunu bir kez daha reddeden Özel, hangi elini kullandığını hatırlamadığını öne sürdü.