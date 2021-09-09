Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, çekişmeler şahane!

atv'nin sevilen yarışma programı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'ye damga vuran telefon bağlantısı kimin için yapıldı? Hangi kayınvalide, damadı hakkında açıklamalarda bulundu?

Hafta içi her gün 5 çiftin 'en iyi' olmak için kıyasıya yarıştığı program, Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ilginç bir diyaloğa sahne oldu. Günün yarışanlarından Elif - Taner çifti için sürpriz bir telefon bağlantısı yapıldı. Taner'in kayınvalidesi ile yaptığı görüşmede kullanılan ifadeler gündeme oturdu. Karşılıklı sitem dolu sözlerin söylendiği dakikalarda, 10 yıllık yaşananlar da ortaya çıktı. Eşinin annesi ile anlaşamayan damat, kayınvalidesinin hep lüks şeyleri sevdiğini söyledi. Taner, kayınvalidesini bir türlü memnun edemediğini ifade etti. Taner'in kayınvalidesi de eteğindeki taşları dökerek damadının hiç memnun olmadığı bir huyundan bahsetti. Annesinin, eşi Taner'e karşı acımasız eleştirilerine dayanamayan Elif sitemde bulundu.

Evlilikte, çocuklara kim bakmalı?

Elif - Taner çiftinin yarıştığı programda, çocuklara kim bakmalı konusu da gündeme geldi. "Çocuklara anneanne mi, babaanne mi bakmalı?" sorusuna Taner'in kayınvalidesi yanıt verdi. Kayınvalide, erkek tarafının, gelinlerin çocuklarına bakmakla yükümlü olduklarını öne sürdü.

Kayınvalidesinin kendisini hep elin oğlu olarak gördüğünü söyleyen Taner, başta kızını vermek istemediğini de söyledi. Bunu doğrulayan kayınvalide, kızı ilk tanıştırdığında, damat adayının pinti olmasından dolayı başta istemediğini itiraf etti. Taner'in cimriliği rakiplerinin diline düştü. İkilinin konuşmalarında diğer yarışmacılar kayınvalideye destek verdi. Kayınvalide, damadının doğum gününe küçük bir pasta bile getirmediğini söyledi. Taner ise kayınvalidesi için 10 lira bile vermeyeceğini söyledi.

Maddi imkânı olmasa bile, damadının güzel bir sözle bile gönlünü almadığını ifade etti. Taner'e destek veren Özlem, kayınvalidesinin yokluğu yüzüne vurduğunu söyledi. Bunun üzerine kayınvalide damadı için, "çalışkandır ama cimridir" sözleri üzerine Taner, "kayınvalidem beni hem över, hem döver" yorumunda bulundu.