Ahmet Çetin nerede? O gece yanında olan arkadaşı Murat Karakeleş neler anlattı?

İstanbul’da, 6 gün önce kaybolan Ahmet Çetin’e ait eşyalar nerede bulundu? 24 yaşındaki genç hayatta mı? Kayıp gencin ailesi atv ekranlarında gözyaşı döktü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gözyaşları bir kez daha sel oldu. 6 gün önce İstanbul'dan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in babası Durmuş Çetin stüdyoda sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan babayı, kızları zorlukla sakinleştirdi. Oğlunun canından endişe eden babanın, olayla ilgili sorumlu tuttuğu Murat Karakeleş Müge Anlı canlı yayınına bağlandı. atv ekranlarında yayınlanan programda taraflar karşı karşıya gelirken dere yatağında bulunan siyah poşet endişe sebep oldu.

Cüzdanında para ve banka kartı yok

İstabul'da yaşayan Ahmet Çetin, 4 Eylül akşamı arkadaşlarıyla buluşmak için evden ayrıldı. Sazını da alarak arkadaşlarının yanına giden 24 yaşındaki gençten bir daha haber alınamadı. Kayıp gençle ilgili son gelen bilgiyse aileyi gözyaşlarına boğdu. Ahmet Çetin'in eşyaları ve cüzdanı siyah bir poşetin içinde konularak dere yatağına atıldı. Polis, kayıp gencin cüzdanından para ve banka kartı çıkmadığını belirledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yardım isteyen aile, Çetin'in olay gecesi Murat Karakeleş'le olduğunu söyledi. Karakeleş ile Çetin'in arkadaşlık yapmasını istemediklerini vurgulayan abla Aynur Çetin, "Bize Murat'la buluşacağını söylemedi" diye konuştu.

Murat Karakeleş, Müge Anlı canlı yayınında

Olay gecesi Çetin'le birlikte alkol aldığı belirlenen Murat Karakeleş ise yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. Karakeleş, "Önce birlikte saz çaldık. Alkolün etkisiyle arabanın arkasında uyumak istedim. Sonra uyandığımda kendimi sanayide buldum. Ahmet arabada sorun olduğunu düşünüp arabayı oraya götürmüş. Arabanın huyunu bildiğim için sanayiye gerek duymadım ve oradan ayrıldık. Oradan dönüşte açık market bulup bir kez daha alkol aldık. Çok fazla detay hatırlamıyorum" dedi.

Ahmet Çetin'le aralarındaki yaş farkından dolayı arkadaşlık kurmalarının hoş karşılanmadığını ifade eden Karakeleş, kendi eşinin de bu arkadaşlıktan hoşlanmadığını söyledi. Müge Anlı, olay gecesine dair detayları Karakeleş'e hatırlatmaya çalışırken program sonrası kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğini ifade etti.

Müge Anlı, olayın üstünden sır perdesinin kalkması için Murat Karakeleş'in doğru ifadelerine ihtiyaç olduğunu vurguladı.