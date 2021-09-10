Büyük yüzleşmede son perde! Çalık ve Özbek aileleri karşı karşıya

Esra Erol'da gündem olan konuda son gelişmeler ne? 17 yaşındaki Elif Çalık ve 19 yaşındaki Sinan Özbek nerede saklanıyor?

Esra Erol'da büyük yüzleşme devam ediyor. 17 yaşındaki kızları Elif'in, 19 yaşındaki Sinan Özbek'le birlikte kaçtığını iddia eden Çalık ailesi, Özbek ailesi ile bir kez daha yüz yüze geldi. Sinan Özbek'in ailesi, oğullarının Elif'le birlikte ortadan kaybolduğu iddialarını doğruladı. Esra Erol canlı yayınına katılan Sinan Özbek'in annesi Raziye Özbek, oğullarının yerini bilmediğini dile getirdi.

Emine ve İsmail Çalık çifti ise Özbek ailesinin iki gencin yerini bildiği konusundaki ısrarcı tavrını sürdürdü. Aile, "Çocukları ortaya çıkarın" diyerek isyan etti.

Esra Erol'dan, gençlere çağrı

Olayın bir an önce çözülmesini isteyen Çalık çifti, Sinan'ın ailesinin güven vermediğini ifade etti. Anne Emine Çalık, "Biz onlara çok söyledik. Bu iş nasip işidir. Bu kız sizin oğlunuzun nasibiyse biz önünde duramayız ama önce bir okusunlar, iş güç sahibi olsunlar. Sizin oğlunuz askerliğini yapsın" diye konuştu.

Esra Erol canlı yayında, birlikte kaçtıkları öne sürülen iki gence çağrıda bulundu. atv'nin sevilen programcısı, Elif Çalık ve Sinan Özbek'i stüdyoya davet etti. Kayıp gençlere, "Sizi buraya bekliyorum. Lütfen çıkın gelin" şeklinde seslendi.

atv ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç konuları gündeme getiren Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de.