Hasret sona erdi, tüm Türkiye Bir Zamanlar Çukurova izledi

Sezonu zirvede açtı

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', ekrana gelen 103'üncü bölümüyle atv ekranındaki dördüncü sezonunu zirvede açtı!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam eden 'Bir Zamanlar Çukurova', göz kamaştıran sezon açılışıyla nefes kesti. Kadrosuna katılan yeni oyuncular, yenilenen dekorları ve çarpıcı hikayesiyle seyirciden tam not alan dizi #BirZamanlarÇukurova etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dizi aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %6,29 izlenme oranı ve %20,33 izlenme payı alarak birinci oldu.

103. bölümde neler yaşandı?

Çukurova'da kabus gibi günler

Yamanlar Konağı'na düşen ateş, kâbus gibi günleri beraberinde getirdi. Konağa düzenlenen saldırıda küçük Üzüm canıyla sınandı. Züleyha yana yakıla Demir'i ararken, Ümit savcıya koştu ve Demir'in kaçmak için bu baskını organize ettiğini söyledi. Savcı da Ümit'in sözlerine inanınca Züleyha ve Fikret'in umutları yerle bir oldu. Saldırıyı firar etmek için Demir'in düzenlediği dedikodusu tüm Çukurova'ya yayıldı.

Hakan ve Abdülkadir intikam için Çukurova'ya geldi!

Beyrut'tayken kardeşi Erkan'ın ölüm haberini alan Hakan, soluğu Abdülkadir'in yanında aldı. Saldırıyı Hakan'dan habersiz Erkan'ın fikriyle düzenleyen Abdülkadir, Hakan'a kardeşini öldürenin Fekeli olduğunu söyledi. Demir ve Fekeli'nin kaza süsü vererek Erkan'ı öldürdüğünü duyan Hakan'ın intikam ateşi kabardı ve kardeşinin kanını yerde bırakmamaya ant içerek Çukurova'ya geldi. Hakan, düşmanı bellediği Demir'e onu Züleyha'nın götürebileceğini düşündü.

Düşman, yüzünü Fekeli'ye döndürdü!

Fekeli tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı ancak bir ateş de Fekeli'nin ocağına düştü. Betül, Kerem Ali'yi Fekeli'nin evinden almak için gittiği sırada konağa giren poşulu bir adam ocağı açıp kaçtı. Betül, Kerem Ali'yi götürmek üzere hazırlanırken büyük bir patlama oldu. Betül ve Kerem Ali'nin imdadına Fikret yetişti. Fikret ve Fekeli, Hakan ve adamlarının bu kez kendilerine musallat olduğunu anladı ve kafa kafaya vererek bir çözüm yolu aramaya başladı.

Züleyha, Ümit'i vurdu!

Konakta acı tazeyken Ümit yine yerinde durmadı ve konağı basarak Züleyha'ya ısrarla Demir'in yerini sordu. Üstelik Demir'in Sevda'yı öldürdüğünü herkese ilan etti. Ümit bununla da yetinmedi ve Adnan'ı kaçırdı. Sabrı taşan Züleyha, silahını alarak Ümit'le yüzleşmeye gitti. Ümit'e silahını doğrultan Züleyha, yaşadığı şokun etkisiyle Ümit'i vurdu. Ümit yere yığılırken, Hakan tüm olanları uzaktan izledi.

Bir Zamanlar Çukurova 103. Bölümü izlemek için tıklayın