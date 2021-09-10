Nazlıcan’ın yürek burkan hayat hikayesi!

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de Nazlıcan'ın hikayesi herkesi ağlattı. Yarışmanın bu haftaki birincileri de haftanın son programında belli oldu.

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de haftanın son gününde Nazlıcan - Salih Şimşek çifti yarıştı. Nazlıcan'ın mutfakta yemek yaparken anlattığı hayat hikayesi herkesi çok etkiledi. Zahide Yetiş'in "Evlenirken içinde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna, yarışmacı ağlayarak cevap verdi. Gözyaşlarına boğulan Nazlıcan, herkesi derinden etkiledi.

Ailesi düğününe gelmedi

Nazlıcan kendi ailesinin yanında olmadığını, eşinin tarafının her zaman daha fazla destek olduğunu ifade etti. Nazlıcan'ın hikayesi yürekleri burktu. Köyde doğup büyüdüğünü söyleyen Nazlıcan, ailesinin çobanlık yaptığını anlattı. Nazlıcan, "16 yaşından beri çalışıp kazandığımı aileme veriyorum. Diğer insanlar gibi giyinip gezemedim" dedi.

Babasız büyüdüğünü belirten Nazlıcan, düğününde kendi ailesinden çok az insan olduğunu için üzüldüğünü dile getirdi. Yetim olmanın çok zor olduğunu hatırlatan genç kadın, "Eşimle birlikte kimseye muhtaç olmadan yaşıyoruz. Önceden hayatım çok zordu. Şimdi evladımıza güzel imkanlar sağlamaya çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

Altın kolyeyi kim kazandı?

40 dakikalık bir emek sonunda yapılan yemekler, masa düzeni ve temizlik gibi tüm detayların puanlamada pay sahibi olduğu yarışmada haftanın kazananı Nazlıcan - Salih Şimşek çifti oldu. Beşi bir yerde tam altından oluşan kolyeyi boynuna takan isim Nazlıcan oldu.

Her hafta 5 yarışmacı çiftin en iyi olmak için yarıştığı Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane, hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de.